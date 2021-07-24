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中制裁美7涉港官員 首用「反外國法」

記者張文馨／華盛頓報導
白宮發言人莎奇表示，美國不會因「反外國法」畏懼中國制裁。（歐新社）
白宮發言人莎奇表示，美國不會因「反外國法」畏懼中國制裁。（歐新社）

就在副國務卿薛曼(Wendy Sherman)訪中前兩天，中國以「美國干預中國內政」為由，動用「反外國制裁法」，制裁美國前商務部長羅斯(Wilbur Ross)等人；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)23日表示，美國不會因此畏懼，仍致力於動用所有相關制裁工具；也沒聽說薛曼行程有變動。

莎奇說，美中交往和外交會晤不會只討論有共識領域，也會討論彼此意見分歧之處。

中國外交部23日首次動用今年6月通過的反外國制裁法，制裁前總統川普時代的商務部長羅斯、美國會美中經濟與安全評估委員會(USCC)主席白嘉玲(Carolyn Bartholomew)、國會—行政部門中國委員會(CECC)前辦公室主任斯迪佛斯(Jonathan Stivers)、美國國際事務民主協會人員金度允、美國國際共和研究所在港授權代表金恩(Adam King)、人權觀察中國部主任理查森(Sophie Richardson)，及在美推動涉港相關立法的香港民主委員會(HKDC)，共7美方人士和實體。

反外國制裁法，是為回應美國和歐洲在人權、貿易和技術等問題上，向中國政府施壓之舉；賦予中國政府對被認為受「歧視性限制」的外國個人和實體採取反制措施，包括不發給簽證、驅逐出境、凍結在中財產並禁止交易等作法。

中國外交部網站透過一名發言人以答記者問的方式，回應美國近期對中國人士和實體的制裁；其中提到，美方炮製所謂「香港商業警告」，無端抹黑香港營商環境，非法制裁多名中國中央政府駐港機構官員，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責；針對美方錯誤行徑，中方決定採取對等反制。

外交部發言人說，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政；任何外部勢力企圖干涉香港事務，都是蚍蜉撼樹自不量力。

美國政府16日發表「香港商業資訊公告」，建議美企注意香港投資環境的變化，並將港版國安法實施後的企業經營、資料隱私、透明度和獲取關鍵資訊，及涉及與受制裁者往來，列為風險項目。

莎奇表示，「這些行動(指制裁)正是北京透過懲治一般民眾、公司和公民社會團體，以傳遞政治訊息的最新例證，更顯示中華人民共和國惡化的投資環境與升高的政治風險。」

莎奇形容中方「毫無依據的制裁行動」，列舉去年7月、今年1月與3月，都有個人和組織團體受中方制裁。

莎奇說表示，跨黨派美國民眾都反對這些針對捍衛普世人權和基本自由的無恥行動，北京試圖恫嚇與霸凌國際上相關非政府組織，只會表明她將進一步孤立於世界。

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