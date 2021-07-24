唐娟等5名中國研究員瞞軍方背景 美撤控罪

唐娟穿著中國解放軍軍服的照片。（取自法庭文件）

美國 司法部撤銷對5名中國 研究人員的指控，他們早前被指涉嫌隱瞞與解放軍的關係。其中一名被撤銷起訴的是加州大學 戴維斯醫學院客席研究員唐娟，她原定26日出庭應訊。司法部沒解釋撤銷控罪的原因，聯邦調查局的分析人士則質疑有關官司的價值。

華爾街日報報導，華府的拘捕行動在2020年開始，執法部門在當年6月拘捕加州大學三藩市分校（UCSF）醫學研究員王欣，他被指隱瞞軍官身份以增加獲得美國簽證機會，並根據指示，觀察UCSF實驗室的布局，再與解放軍同僚分享，在中國複製。

王欣曾向探員承認自己曾是軍官，但在2016年退役，其後進行私人研究。而北京方面則指王欣是一名心血管疾病方面醫生。

法官指FBI探員向事主問話時沒有適當地告知他們面對自證其罪（self-incrimination）的權利，因此撤銷部分控罪。

路透指出，2020年至少有5名中國研究人員因這個問題被捕，其中2人仍在獄中。辯護律師說，他們當事人的真正罪行是「與美中政治發生衝突」。

另一位案件被撤銷的是加州大學戴維斯醫學院客席研究員唐娟，她涉隱瞞解放軍背景，進入美國加州大學戴維斯分校工作，去年在美國被控簽證詐騙罪名。唐娟一度躲在中國駐三藩市總領事館，最終離開總領事館接受拘捕。

光明日報報導，案件自本月19日起開庭審理，由辯方簡短陳詞，引述最近由聯邦調查局（FBI）分析員提交的報告，質疑簽證申請上有關軍役問題，對在中國軍方大學和醫院工作的研究員是否足夠清晰，要求撤銷案件。

針對中美學術交流，中國外交部發言人曾數次重申，中國政府一貫主張有關人才交流合作必須建立在遵守法律、秉持科學誠信以及恪守職業道德的基礎上，有關政策舉措與各國的通行做法並無本質區別。

中方呼籲美方一些部門在辦理有關案件時，「應該以專業公平的形式，停止搞政治操弄，停止對中方有關引才計劃的污名化，停止干擾、破壞中美在科技人文領域的正常交流與合作。」