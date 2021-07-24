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東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

奧運中國隊朱婷、趙帥「雙旗手」帶進場 楊倩奪首金

中國新聞組／北京24日電
奧運開幕式23日在日本東京新國立競技場舉行，中國體育代表團入場，女排奧運冠軍朱婷（前左）和跆拳道奧運冠軍趙帥擔任旗手。(中新社)
奧運開幕式23日在日本東京新國立競技場舉行，中國體育代表團入場，女排奧運冠軍朱婷（前左）和跆拳道奧運冠軍趙帥擔任旗手。(中新社)

東京奧運23日開幕，「中國紅」中國奧運代表團第110位進場，女排運動員朱婷、跆拳道運動員趙帥執旗，選手們全部身穿紅色外套。此外，楊倩在射擊女子10米氣步槍為中國奪下首面金。

來源：youtube

中國體育代表團宣布旗手將由女排運動員朱婷、跆拳道運動員趙帥擔任，兩人均為里約奧運會冠軍。在開幕式上，跆拳道冠軍趙帥身穿紅色西服+白色西褲，而中國女排隊長朱婷則以一身紅色西服+碎花裙亮相，連頭繩都選用了紅色的，實在有心。在開幕式上，朱婷揮手致意，而趙帥則是揮舞五星旗，兩人的「配合」十分默契。

在國際奧委會倡導下，東京奧運會代表團可以安排雙旗手，中國代表團也是在奧運開幕式首次以「雙旗手」出場。經過綜合考慮，中國代表團最終確定朱婷和趙帥擔任。

朱婷也成為中國歷史上第一位夏奧開幕式女旗手。她在里約奧運會帶領中國女排贏得金牌，進入東京奧運周期朱婷成為中國女排隊長，帶隊贏得2019年世界杯冠軍。

趙帥同樣是里約奧運冠軍，贏得跆拳道男子58公斤級冠軍，實現中國男子跆拳道奧運會金牌零的突破，這次東京奧運會再次扛旗，趙帥表示，是莫大的榮譽，非常開心能讓自己和朱婷一起擔任旗手，也會以此為動力，繼續在賽場上爭光。

對於中國代表團的出場，央視評論員點評道：「我們還有部分運動員沒有抵達東京，在東京中國代表團必將全力以赴，以運動成績和精神文明雙豐收，向黨和人民交上滿意答卷。」

射擊女子10米氣步槍資格賽在朝霞射擊場結束爭奪。中國選手楊倩打出628.7環排名第6過關；王璐瑤受困於開場第一組發揮欠佳，最終是以625.6環排名第18，無緣決賽。

奧運開幕式23日在日本東京新國立競技場舉行，中國體育代表團入場，女排奧運冠軍朱婷...
奧運開幕式23日在日本東京新國立競技場舉行，中國體育代表團入場，女排奧運冠軍朱婷（左）和跆拳道奧運冠軍趙帥擔任旗手。（取材自澎湃新聞）

東京奧運 中國 五星旗

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