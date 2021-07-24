騰訊切中華隊進場畫面 中國隊也被切掉 網友氣炸

東京奧運 23日晚上舉行開幕儀式，「騰訊視頻」在轉播到第104順位選手隊伍出場時，突然將節目切成脫口秀，引起中國 網民罵聲一片，騰訊微博也因此被灌爆。網民說，當時正是排到第104順位中華台北代表團出場時，騰訊因為要避開中華隊進場畫面，逕自切掉轉播，改播脫口秀，讓他們連中國隊進場都沒看到，希望官方嚴查。

來源：youtube

綜合報導，中國由官媒央視與民間企業騰訊轉播東奧開幕典禮，不過因為中華台北代表團排在104順位進場，騰訊轉播時，在中華隊進場時切掉訊號改播脫口秀，卻沒有掌握好時間，一播就是20分鐘，使後面第108個進場的中國隊完全沒有畫面，引發大批中國網民崩潰罵爆：「你們是怎麼幹活的！？到中國代表團突然插播破綜藝」、「有病？？就因為你們我錯過了中國隊！」

網民炸鍋大罵：「等了5年竟沒看到中國進場」，網上一片怒火，「騰訊視頻」的微博也因此被灌爆。有人並留言「你不尊重我就卸載」。有網民則質疑是否與畫面上一個沒有台灣 和香港的敏感中國地圖有關，後來一查那是NBC的畫面，並非騰訊。

對此，脫口秀主持龐博和龐博工作室昨天發布道歉聲明稱，「在觀看奧運開幕式過程中，發現節目突然被切出，第一時間了解溝通後，得知是由於播出中發生了技術問題，中途將備播墊片切出，打斷了正常觀看，嚴重影響了大家觀看開幕式的體驗，作為節目主播龐博的團隊，我們非常遺憾，也深感抱歉，對不起各位！」。