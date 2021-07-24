騰訊切中華隊進場畫面 中國隊也被切掉 網友氣炸
東京奧運23日晚上舉行開幕儀式，「騰訊視頻」在轉播到第104順位選手隊伍出場時，突然將節目切成脫口秀，引起中國網民罵聲一片，騰訊微博也因此被灌爆。網民說，當時正是排到第104順位中華台北代表團出場時，騰訊因為要避開中華隊進場畫面，逕自切掉轉播，改播脫口秀，讓他們連中國隊進場都沒看到，希望官方嚴查。
來源：youtube
綜合報導，中國由官媒央視與民間企業騰訊轉播東奧開幕典禮，不過因為中華台北代表團排在104順位進場，騰訊轉播時，在中華隊進場時切掉訊號改播脫口秀，卻沒有掌握好時間，一播就是20分鐘，使後面第108個進場的中國隊完全沒有畫面，引發大批中國網民崩潰罵爆：「你們是怎麼幹活的！？到中國代表團突然插播破綜藝」、「有病？？就因為你們我錯過了中國隊！」
網民炸鍋大罵：「等了5年竟沒看到中國進場」，網上一片怒火，「騰訊視頻」的微博也因此被灌爆。有人並留言「你不尊重我就卸載」。有網民則質疑是否與畫面上一個沒有台灣和香港的敏感中國地圖有關，後來一查那是NBC的畫面，並非騰訊。
對此，脫口秀主持龐博和龐博工作室昨天發布道歉聲明稱，「在觀看奧運開幕式過程中，發現節目突然被切出，第一時間了解溝通後，得知是由於播出中發生了技術問題，中途將備播墊片切出，打斷了正常觀看，嚴重影響了大家觀看開幕式的體驗，作為節目主播龐博的團隊，我們非常遺憾，也深感抱歉，對不起各位！」。
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