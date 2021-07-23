95後天才少年曹原 在Nature發表第8篇論文

「95後」中國學者曹原已在「Nature」上發表八篇論文。（取材自澎湃新聞）

目前在麻省理工學院研究物理的95後天才少年曹原又有了新研究成果，他近日在國際頂級學術期刊「Nature」上發表了第八篇論文，這距離他上一次發表「Science」僅僅三個月左右的時間。

曹原本次的研究，發現能夠在強磁場中存在的罕見超導現象；研究中，曹原等人在魔角扭曲的三層石墨烯（magic-angle twisted trilayer graphene，MATTG）材料中觀察到，當θ等於大約1.6°的「魔幻」角時，MATTG在低溫 （低至1開爾文）下電阻為零，變為超導體。令人驚訝的是，MATTG在高達10特斯拉 的驚人高磁場下仍然表現出超導性，這比傳統超導體所預測的材料所能承受的磁場高出三倍，可能有助於大幅改進核磁共振儀，設計實用量子計算機。

2018年，曹原入選Nature「2018年度科學人物」，位列榜首，他也是Nature創刊149年來年齡最小的入榜者。

曹原出生在四川成都，三歲時跟隨父母來到深圳。雖然他因為愛動手而「破壞力」極強，但獨具慧眼的耀華實驗學校看到了曹原的巨大潛力，將他和另外兩名「天才少年」組成了一個三人小班。學校專門為他們騰出了一間校長辦公室，並安排了六位老師，專門為他們授課。

曾擔任曹原物理老師的黃佳堂說，在課堂上，他曾為曹原等人講過「超導狀態」，並告訴他們如果能在常溫下發現超導材料，就可能顛覆世界。沒想到，老師當年的一句啟發，居然為曹原的發展之路埋下了伏筆。

據曹原在中國 科技大學念本科時的導師曾長淦教授透露，面對紛至沓來的榮譽和光環，曹原還是「很清醒的，很低調，基本上沒有接受過媒體的採訪，屏蔽掉外界的聲音，專心在自己的工作上面。」