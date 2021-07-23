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「數據已展示過」 中強硬拒絕世衛二度溯源調查

中國新聞組／北京23日電
針對新冠肺炎起源的調查依舊持續，不過中國斷然拒絕，表示中國政府將不會參與世界衛生組織的第二階段調查，其中包括病毒從武漢實驗室洩漏的可能性。(新華社)
針對新冠肺炎起源的調查依舊持續，不過中國斷然拒絕，表示中國政府將不會參與世界衛生組織的第二階段調查，其中包括病毒從武漢實驗室洩漏的可能性。(新華社)

針對世界衛生組織提出應為新冠病毒溯源在中國展開第二階段調查，國務院新聞辦公室及國家衛健委昨天罕見在記者會上對此強硬反擊，稱世衛組織的計畫內容「透露出的對常識的不尊重和對科學的傲慢態度」，中國「不可能接受」。中科院武漢國家生物安全實驗室則點名外媒，要求提供所謂三名曾就診的實驗室研究人員名單，「告訴我們這三人的姓名，真相就可以水落石出了」。

BBC報導，此前世衛組織提出，應為新冠溯源在中國展開第二階段調查，調查對象包括武漢相關實驗室、研究機構和市場。

在中國國務院新聞辦公室22日以新冠溯源為主題舉行的記者會上，國家衛曾益新表示，在剛看到世衛第二階段溯源計畫的時候，他「是十分吃驚的」，因為實驗室洩露說成計畫的一個重點研究項目。他表示，「到目前為止，武漢病毒研究所的職工和研究生沒有一人感染新冠病毒，武漢病毒所沒有開展過冠狀病毒增益功能研究，沒有所謂的人造病毒」。

環球時報報導，曾益新強調，世衛組織這一計畫裡面將「中國違反實驗室規程造成病毒洩漏」這個假設作為研究重點之一。「從這一點上，我就能感覺到這個計畫裡面所透露出的對常識的不尊重和對科學的傲慢態度。」這種提法既違反常識也違背科學規律，「我們是不可能接受這樣一個溯源計畫的。」

中國-世衛新冠溯源聯合研究專家組中方組長梁萬年在22日的記者會上說，關於早期病人的數據，世衛專家組進入武漢時中方「全部展示」過，但礙於中方隱私方面的規定，中方沒有同意提供原始數據，也沒有讓世衛專家進行拷貝和拍照。

梁萬年補充：「什麼叫不提供？其實給你看了，我們共同分析了」「什麼叫原始數據？我們是經過一些整理、分析，最終分析的這些數據，還是要最原始的那些東西。」

中科院武漢國家生物安全實驗室主任、武漢病毒所研究員袁志明強調，作為生物安全等級、防護等級最高的實驗室，武漢P4實驗室在2018年正式投入運行以來，沒有發生過任何病原洩露和人員感染事故。有媒體曾經報導，「武漢病毒研究所有3名研究人員曾於2019年的11月份到醫院就診，其症狀和新冠病毒是一致的」，這完全是無中生有。如果要搞清這個事實真相，只需要這些媒體記者告訴我們這三人的姓名，真相就可以水落石出了。

中國國家衛生健康委員會副主任曾益新在北京舉行的記者會上表示，他對實驗室洩漏被列為...
中國國家衛生健康委員會副主任曾益新在北京舉行的記者會上表示，他對實驗室洩漏被列為第二階段調查的研究目標感到「驚訝」。(新華社)

武漢病毒研究所 世衛 中國

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