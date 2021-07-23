侵權、仿造、炒評…中5萬電商遭亞馬遜封殺 損失千億

5萬中國商家帳號遭亞馬遜「封號」，跨境電商行業損失超過人民幣千億元。（中新社）

全球最大的跨境電商 平台亞馬遜 今年針對侵權、仿造、惡炒評論、濫用搜索等弊端，對賣家進行整頓清剿，據統計，今年5月以來已有超過5萬中國商家遭亞馬遜「封號」，跨境電商行業損失超過人民幣千億元。

由於中國賣家違規在先，商務部 對外貿易司司長李興乾22日回應，這是外貿新業態發展過程中出現的問題，是「階段性的水土不服」，是「成長的煩惱」。商務部也表態，支持企業採取合理措施，保護自身合法權益。

亞馬遜封號潮，是對全球賣家一視同仁，但中國商家受傷最慘重，36氪報導，A股上市企業天澤信息旗下的深圳超級大賣家「有棵樹」，遭封號被凍結人民幣1.3億元資金，成為目前亞馬遜出手嚴打最重的案例。且亞馬遜「封號」的清剿對象，從大賣家到中小賣家，5月以來初步統計有超過5萬大陸商家受波及。

亞馬遜封號事件導致跨境電商圈人人自危，近日也因擔心資金血本無歸，有些被封號企業直接宣布破產，還有品牌賣家開始裁員，跨境人才需求降溫。

商務部對外貿易司司長李興乾昨日出席國新辦新聞發布會時指出，商務部注意到，由於各國法律、文化、商業習慣不同，企業在海外也會碰到各種風險和挑戰，據了解，有些商家的行為被認為違反了亞馬遜平台的賣家行為準則等條款，經營受限。

李興乾並未直接回應亞馬遜指控的侵權、仿造等弊端，但他表示，總體上看，這是外貿新業態發展過程中出現的問題，是「階段性的水土不服」，是「成長的煩惱」。

他表示，受新冠肺炎疫情影響，展會等傳統經貿活動受阻，跨境電商以低成本、突破時空限制的獨特優勢，受到全球消費者的青睞，2020年中國跨境電商進出口額達人民幣1.69兆元，年增31.1%，今年上半年更創下進出口額人民幣8867億元，年增28.6%的兩位數高速增長。

他認為，跨境電商品牌和賣家在邊學邊幹、相互學習了解的過程中，也希望平台充分尊重各類貿易主體，找到既合規又合理的解決之道。

李興乾表示，商務部會持續關注相關進展。將為企業加強與國際經貿規則和標準對接提供幫助，並支持企業採取合理措施，保護自身合法權益。