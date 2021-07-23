中美關係存在「護欄」？環時：華府說一套做一套

美國副國務卿薛曼將於25日至26日訪問中國。（路透）

美國 副國務卿薛曼 （Wendy Sherman）25日至26日將訪問中國 ，並將與中國外交部長王毅會晤。薛曼此次訪問處處可見中美雙方外交角力。國務院發言人普萊斯(Ned Price)一席美中關係「護欄」說令官媒環球時報回應「華盛頓經常說一套做一套」，稱美方必須遵循平等互利原則，否則「護欄」對中國則是畫地為牢的鐵絲網。

薛曼訪中暫停後重啟，普萊斯21日表示，薛曼將「從實力的地位出發」（from a position of strength）飛往中國會談，並向中國展現和示範「負責且良性的競爭是什麼樣子」。

此段發言回應了今年3月，在阿拉斯加中美高層戰略對話中，美國國務卿布林肯就曾對中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎和王毅當面說過這句話。但楊潔篪當場反嗆布林肯：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。」

環球時報社評指出，中美要在兩國的競爭中間設置「護欄」，必須遵循平等互利原則，呼應聯合國憲章精神，絕不能以實現美國單邊利益為導向，由華盛頓單方面給中國設定行為邊界，推動美方行為朝著中方核心利益區不斷挺進。

社評稱中美建立防止衝突的護欄，必須包括以下三點內涵：美國不干涉中國內部事務，放棄對「改造中國」的著迷，克制對美國價值觀對外攻擊性的自戀。第二，美國軍隊不要朝著中國的核心利益壓近，而需要保持必要的距離。

第三，美國不得將與中國競爭變成對中國發展的攻擊性壓制，其糾集盟友將中國排斥在世界主要供應鏈之外的圖謀如果不斷往遠走，終將導致同中國的根本性衝突。

社論強硬表態，美國不能試圖打擊中國的體制，不得分裂中國，也不能堵住中國的發展之路，這是中美建立「護欄」的基礎。若美國破壞這三條原則，就是在主動攻擊中國，中國勢必堅決還擊。

至於何以會將薛曼此訪安排在天津而非北京？外交部發言人趙立堅指出，主要是出於防疫安排，還有考慮到天津離北京比較近的原因。