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河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

北戴河會議臨近 維權人士遭遣返

中國新聞組／北京23日電

官媒新華社上周發表圖片稱「北戴河盛夏迎客來」，表明由中共現任及卸任高層與會的「北戴河會議」今年將按慣例即召開。多名維權人士刻意前往北戴河意圖「伸冤」，但當地維安層級已經拉高，警方當街攔下後，將他們遣返回原居地。

維權網報導，黑龍江維權人士馬波19日在秦皇島海港區乘搭巴士到北戴河火車站後，被當地警察攔截扣留。寧維權人士李曉東21日抵達北戴河旅遊，結果在街上被當地警察查驗身分證後帶到派出所，然後由遼寧省公安廳駐北戴河工作組接回。

12年前馬波的兒子在校園門口被打死，馬波稱雖然手中掌握大量鐵證，但黑龍江警方不作為，兇手至今仍逍遙法外，馬波為此多年來不斷上訪。

另據自由亞洲電台報導，湖南長沙公益組織「富能」案中，程淵、劉大志、吳葛健雄3人涉嫌「顛覆國家政權」，官方至今都未公布案件的消息，但家屬引述官派律師表示，案件已於20日審結，被告認罪認罰。

家屬之一吳有水表示，他的兒子被判監3年，另一名被告劉大志被判2年，但拒絕透露程淵的刑期。吳有水不會承認和接受所謂的判決，強調會為兒子上訴，即使機會再微小，也不會放棄為兒子發聲。

警察 公安 遣返

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