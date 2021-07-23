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河南賑災H&M捐百萬 網：捐款謝謝你 但不忘辱華

中國新聞組／北京23日電

河南連日暴雨成災，已造成數十人死傷。H&M中國22日宣布，向河南省捐款100萬元（人民幣，以下同，約15萬美元），並捐贈價值100萬元的衣物。

香港01報導，今年3月，瑞典跨國時裝公司H&M被挖出曾於去年發布有關停用新疆棉花的聲明，事件在中國引發抵制浪潮，事件隨即促發一場蔓延整個時裝界的新疆棉風波，H&M更遭官方平台及網民大力討伐，今年二季度在華銷售額更按年下跌28%。

H&M22日透過官方微博及微信公眾號表示，「河南等地區出現罕見特大暴雨牽動著我們的心。H&M全體中國員工向奮鬥在第一線的救災人員致以崇高的敬意。」H&M稱，已向河南省慈善總會捐款100萬元，用於緊急採購救災物資及災後重建工作，並捐贈價值100萬元的衣物給當地災民。

在新疆棉風波的陰霾下，網民對於H&M為河南水災捐款的評價兩極，有人認為若就事論事，捐款是值得感謝，「雖綿薄，但溫暖」；也有人質疑其「辱華」之後才來捐款，直言「捐款謝謝你，但是辱華不會忘記」。

另據報導，全國馳援河南的救援行動正在緊張進行，不能趕到現場的網友也通過另一種方式支援河南。支付寶「愛心捐贈」平台的數據顯示，截至7月22日13時12分，已有超過320萬人（次）在「馳援河南暴雨災情」專區，向中國扶貧基金會、河南省慈善總會、愛德基金會等多家公益機構的援助項目捐款，36小時籌得善款總額超1億元（約1500萬美元），創造了「人均30多，捐出1億元」的愛心奇蹟，也刷新了支付寶平台上的愛心捐贈紀錄。

除了支付寶上的愛心捐贈平台外，螞蟻集團也在昨日宣布，通過支付寶公益基金會捐贈自有資金1億元人民幣支援防汛救災。

河南 H&M 中國

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