拉攏少數民族？ 未勘洪災 習近平突密訪拉薩

河南 嚴重水災仍持續，各方關注，河南各地更傳出老百姓求救信息時，卻傳出中國 國家主席習近平 抵達西藏拉薩的非官方視頻，引發外界關注。

習近平到西藏拉薩，很可能是為了拉攏少數民族的支持。據法廣與自由亞洲電台報導，西藏境內流出的視頻顯示習近平22日抵達拉薩視察，這是習近平接任總書記至今近10年首次到訪拉薩。

藏人行政中央駐台代表格桑堅參22日表示，境內藏人傳出數張照片和視頻顯示，習近平已經抵達拉薩。習近平從拉薩朵究倉藏裝店步出，也在八廓大昭寺外，大批侍衛護衛下向尖叫的群眾們揮手，及在一個廣場上發表簡短講話。不過，中國的媒體沒有報導。

視頻中，習近平說：「各地區西藏人民將邁向幸福生活，我和你們一樣充滿信心。最後在這不耽誤你們跳舞，祝大家生活幸福，身體健康，札西德勒。」

格桑堅參提到，習近平一個多月間連續到藏區，可能說明中共認為西藏問題、新疆問題等少數民族問題，已成為現在急需要解決的問題。

國際人權組織人權觀察表示，希望看到西藏流亡精神領袖達賴喇嘛訪問西藏而不是習近平。西藏流亡政府駐台灣代表表示，擔心境內藏人遭到更殘酷鎮壓。

在台西藏人福利協會理事長丹達南達則表示，習近平打壓香港，連漢人都對他很多政策不滿意，尤其北京、上海愈來愈多知識分子、有錢人開始信奉藏傳佛教，還會特別去拉薩拜訪三大寺、去學習藏傳佛教。