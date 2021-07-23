洪災困廢墟24小時 河南3月嬰獲救 母遇難

河南3個月大女嬰，被困一天一夜後獲救。（取材自微博）

河南 遭罕見暴雨 襲擊，多地發生山體滑坡、土石流、房屋倒塌等災害，但在救災過程中也出現奇蹟。河南鄭州滎陽縣崔廟鎮王宗店村，一名被埋在坍塌房子裡長達一天一夜的3個多月大女嬰，21日被救援隊徒手救出，目前已送院醫治，沒有生命危險。但被埋在廢墟中的女嬰母親和另外一名女子已於22日被找到，遺憾的是兩人均已不幸身亡。

香港01報導，滎陽縣崔廟鎮王宗店受強降雨天氣影響，泥石流將當地一處農宅沖毀，導致一名3個多月大的女嬰被埋。中華慈善總會藍天救援隊接報後進行地毯式搜救，經過一天一夜後，於21日下午5時許將女嬰成功救出。

藍天救援隊隊長陳衛介紹指，女嬰被送院後經醫生檢查證實身體健康。

極目新聞報導，獲救女嬰的伯父趙先生表示，大型救援機械和救援人員趕到村裡後，開始對他弟弟家倒塌的房子進行清理搜尋。22日下午4時許，救援人員找到了一名被埋在廢墟中的女子，是他們家鄰居；下午5時許，救援人員又找到趙先生的弟媳。不幸的是，兩人均已身亡。

中國 網友留言：「好偉大的母愛，淚目。我也有一個很愛我的媽媽」；「媽媽真偉大，情願犧牲自己也要保護自己的孩子......」。