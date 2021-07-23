河南暴雨 5公里隧道百車滅頂 汽車墳場死傷難估

鄭州暴雨造成造5公里長的隧道被淹沒，車輛堆積成山。（Getty Images）

河南多地連日遭遇罕見強降雨，官方統計全省877個鄉鎮300.4萬人受災，死亡33人，失蹤8人，但隨著積水退去，鄭州 多地出現「汽車 墳場」，可能再添傷亡；據香港媒體報導，5公里長的京廣路隧道被完全淹沒，車上路面都有屍體，死傷數字難以估計。

而隨著強雨帶北移，北部新鄉、安陽等地也傳出淹水、停電等災情。外媒稱，官媒強調救援中的正能量、淡化災難原因的做法遭到質疑。

河南鄭州暴雨成災，市區成汪洋一片，民眾抱著孩子緊急撤離到安全地方。（路透）

強降雨持續多日，安陽、鶴壁、新鄉、焦作昨晚出現特大暴雨 ，共有9個國家級氣象觀測站日雨量突破有氣象紀錄以來歷史極值；鶴壁的降水量已超過鄭州，鎮鶴壁科創中心最大降水量達到1072.8毫米。國家衛健委已派出專家組成工作組趕赴河南，做好災後衛生防疫，且利用「翼龍」無人機，迅速恢復災區對外通訊。

中國利用「翼龍」無人機，迅速恢復災區對外通訊。（取自中國航空工業官網）

截至22日鄭州東站所有列車持續停運，鄭州火車站擠滿等待搭車的民眾，有人等了四天。隨著鄭州被淹沒的京廣路隧道開始抽水，現場出現「汽車墳場」，隧道口有大量堆疊的被淹車輛，看來怵目驚心。據報導，暴雨來臨時，曾有大量汽車被沖進隧道，其中有部分人從車中爬出獲救，但是否有其他傷亡，仍待釐清。

港媒引述中國媒體畫面報導，鄭州的暴雨讓5公里長的京廣路隧道被完全淹沒，上百輛車瞬間滅頂，水位最高時一度達到6米，隧道口完全被大水淹沒，僅有小量近出口的民眾脫險，估計隧道深處的民眾很難逃生。

至於露出水面的幾十輛車堆疊在隧道口，部分已經變形，水位21日逐為消退，有圍觀群眾拍攝到的影片顯示，車上和路面都有遺體，目前難以估計死傷人數。

新鄉市受災人口逾47萬人，有30個左右的小區斷電。緊鄰太行山的輝縣，洪水將大量汽車沖走、沖垮三座大橋。安陽市區發生嚴重內澇。新鄉、安陽等城市斷電、斷網、斷水逾24小時，官方急派翼龍-2H應急救災型無人機前往救援，暫時恢復通訊。鄰近鄭州的鞏義市也災情嚴重，窯嶺村對外道路全被雨水沖毀，村內斷水、斷電，村民在暴雨中搶通道路自救。

BBC報導，中國媒體有關洪災的報導明顯側重於宣傳當局的救援成績和感人的救援事蹟，並反覆強調這是「千年一遇」的暴雨，淡化追責原因的做法遭到質疑。官方尚未對此回應，也未啟動任何調查程序。