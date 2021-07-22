互聯網5大咖涉黃 中國開罰 禁炒作「網紅兒童」

抖音和快手紛紛推出極速版搶市。（中新社資料照片）

中國 網信辦昨日發布，依法約談快手、騰訊QQ、淘寶、新浪微博 、小紅書 等平台負責人，針對平台利用未成年人性暗示短影音引流、傳播兒童軟色情表情包等問題，責令限期整改，全面清理。

中國官方昨啟動網路環境整治專項行動，嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播，「我來舔你了」、「在線等撩」搭配可愛兒童的萌圖，這類成年人一看就懂的「軟色情」表情包將全面清理。中央網信辦約談快手、騰訊QQ、淘寶、新浪微博、小紅書等平台，並以傳播兒童軟色情表情包處以罰款。

中央網信辦並宣布即起啟動未成年人網路環境整治專項行動，重點鎖定人肉搜索、人身攻擊、炒作「網紅兒童」、誘導未成年人打賞等「飯圈」亂象，總共羅列七類網上危害未成年人身心健康突出問題，出手整治。

為營造未成年人良好上網環境，網信辦21日發布「清朗·暑期未成年人網絡環境整治」專項行動，聚焦在七大類網路危害未成年人身心健康的問題。

七類網上危害未成年人身心健康的突出問題，包括：一是直播、短影音平台，須嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播，嚴肅查處炒作「網紅兒童」行為，禁止誘導未成年人打賞行為，防止炫富拜金、奢靡享樂、賣慘審醜等現象，對未成年人形成不良引導。

二是針對在線教育平台，全面清理在線課程中色情低俗、血腥暴力，嚴禁推送網路遊戲、低俗小說、娛樂直播等與學習無關的廣告信息，及時處置互動評論區攻擊謾罵、教唆不良交友等內容。

三是動漫動畫，全面清理散布暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等內容的「邪典」影片（指利用卡通人物綑綁血腥暴力、恐怖、虐待、色情等內容的影片），核處角色著裝暴露、情節色情低俗、場面血腥恐怖以及其他易引發未成年人模仿的危險行為等問題。

四是深入清理論壇社區、群圈等利用兒童形象制作的軟色情表情包，嚴查教唆誘導未成年人自殺約死、拍攝交易色情低俗視頻的群組帳號。

五是針對網絡「飯圈」亂象整治，對誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜、互撕謾罵、拉踩引戰、刷量控評等行為，推進專項行動整治到底。

六是堅決查處人肉搜索、人身攻擊、惡意舉報等網路欺凌和暴力行為。嚴防網上不良社交行為扭曲青少年價值觀。

七是著力防止未成年人沉迷網路，將重點排查解決網站平台防沉迷系統問題漏洞。

中央網信辦有關負責人強調，對侵害未成年人合法權益問題採「零容忍」態度，將「露頭就打、從嚴從重」大力整治網上危害未成年人身心健康亂象。官方要求各網站平台要主動發聲、深入自查、堵塞漏洞。