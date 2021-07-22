南京機場17清潔員陽性 小型超級傳播 全市將普篩

南京目前已共發現17例新冠陽性案例，國際機場所在的江寧區21日全區核酸檢測。（中新社）

中國雲南新冠本土疫情 尚未清零，南京又爆發本土疫情，機場 再度中招。南京市衛健委主任方中友昨天通報，南京目前已共發現17例新冠陽性案例，其中9人為確診病例，8人為無症狀感染者。

方中友表示，這17人全為南京祿口國際機場清潔人員，均為女性，年齡介於38歲至51歲，7月10日後均未離開過南京。此次疫情源頭還在追查中，但應與境外輸入病例關聯比較大。

據新華社報導，祿口國際機場所在的江寧區21日完成全區核酸檢測後，南京下一步將盡快對全市民眾進行核酸檢測。

南京市政府副市長胡萬進昨天指出，南京已對重點的區域，包括南京祿口鎮、祿口街道、機場還有溧水區的重點人群總共11萬6500人檢測，目前得出結果的有4萬4309人，所有結果都是陰性。

澎湃新聞報導，香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁也認為，此次南京祿口機場疫情，可能與深圳寶安機場疫情、上海浦東機場疫情傳染源類似，境外移入的可能性大。

金冬雁分析，此次南京祿口機場有9名清潔人員確診，可能是一起小型的「超級傳播事件」，先是個別清潔人員因接觸入境感染者或入境汙染物感染，進而傳播給其他清潔人員，造成「一傳多」，實際傳播鏈為何，還有待基因測序結果進一步揭示。

金冬雁表示，多起機場疫情提示，由於新冠病毒的主要傳播途徑是近距離的飛沫傳播，機場工作人員即使接種過疫苗 ，也仍然需要加強防護。金冬雁建議，如果抗體水準過低，應加打一劑新冠疫苗以增強免疫。「加強針可選擇不同技術路線的疫苗，有研究顯示，『混打』能更好地激發人體免疫反應。」

四川大學華西公共衛生學院流行病學教授欒榮生指出，一線工作人員接種疫苗後仍有極少數人感染，這屬於「突破性感染」，是正常現象，畢竟疫苗的保護率本來就不是100%。但如果能及時為一線人員加強接種，可望減少「突破性感染」的發生。

中國目前的本土疫情集中在江蘇和雲南，唯一的高風險地區位於雲南，6個中風險地區有兩個在雲南，4個在江蘇南京。