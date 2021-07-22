我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

南京機場17清潔員陽性 小型超級傳播 全市將普篩

記者林則宏、林汪靜／北京22日電
南京目前已共發現17例新冠陽性案例，國際機場所在的江寧區21日全區核酸檢測。（中新社）
南京目前已共發現17例新冠陽性案例，國際機場所在的江寧區21日全區核酸檢測。（中新社）

中國雲南新冠本土疫情尚未清零，南京又爆發本土疫情，機場再度中招。南京市衛健委主任方中友昨天通報，南京目前已共發現17例新冠陽性案例，其中9人為確診病例，8人為無症狀感染者。

方中友表示，這17人全為南京祿口國際機場清潔人員，均為女性，年齡介於38歲至51歲，7月10日後均未離開過南京。此次疫情源頭還在追查中，但應與境外輸入病例關聯比較大。

據新華社報導，祿口國際機場所在的江寧區21日完成全區核酸檢測後，南京下一步將盡快對全市民眾進行核酸檢測。

南京市政府副市長胡萬進昨天指出，南京已對重點的區域，包括南京祿口鎮、祿口街道、機場還有溧水區的重點人群總共11萬6500人檢測，目前得出結果的有4萬4309人，所有結果都是陰性。

澎湃新聞報導，香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁也認為，此次南京祿口機場疫情，可能與深圳寶安機場疫情、上海浦東機場疫情傳染源類似，境外移入的可能性大。

金冬雁分析，此次南京祿口機場有9名清潔人員確診，可能是一起小型的「超級傳播事件」，先是個別清潔人員因接觸入境感染者或入境汙染物感染，進而傳播給其他清潔人員，造成「一傳多」，實際傳播鏈為何，還有待基因測序結果進一步揭示。

金冬雁表示，多起機場疫情提示，由於新冠病毒的主要傳播途徑是近距離的飛沫傳播，機場工作人員即使接種過疫苗，也仍然需要加強防護。金冬雁建議，如果抗體水準過低，應加打一劑新冠疫苗以增強免疫。「加強針可選擇不同技術路線的疫苗，有研究顯示，『混打』能更好地激發人體免疫反應。」

四川大學華西公共衛生學院流行病學教授欒榮生指出，一線工作人員接種疫苗後仍有極少數人感染，這屬於「突破性感染」，是正常現象，畢竟疫苗的保護率本來就不是100%。但如果能及時為一線人員加強接種，可望減少「突破性感染」的發生。

中國目前的本土疫情集中在江蘇和雲南，唯一的高風險地區位於雲南，6個中風險地區有兩個在雲南，4個在江蘇南京。

機場 疫情 疫苗

上一則

美日韓副外長會議 確認合作抗中 強調台海和平重要

下一則

水淹鄭州地鐵 他背「暈倒」客 走了一會發現已去世

延伸閱讀

拜登：今秋FDA應會正式核准新冠疫苗

拜登：今秋FDA應會正式核准新冠疫苗
拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗
印尼確診男「頭戴面紗」偽裝妻子登機 上廁所被抓包

印尼確診男「頭戴面紗」偽裝妻子登機 上廁所被抓包
舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
央視日前直播解放軍的搶灘奪島軍演過程。央視截圖

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

2021-07-16 07:46
杭州知名美女網紅「小冉」因抽脂感染不幸去世。（取材自微博）

美女網紅抽脂 皮爛器衰不治 家屬求償500萬

2021-07-16 13:00
劉建華父子三人時隔28年後再次相逢。（取材自北京青年報）

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

2021-07-17 13:00
32歲的香港網紅索菲亞為了拍一張美照，失足跌落懸崖。照片／騰訊網

32歲港女網紅墜崖身亡 只為拍一張美照

2021-07-18 13:55

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏