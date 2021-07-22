美日韓副外長會議 確認合作抗中 強調台海和平重要

日本外務省事務次官森健良（中）與南韓外交部第一次官崔鍾建（左）、美國國務院副國務卿薛曼（右）二十一日在東京舉行三邊會談前，脫下口罩合影。（路透）

日美韓三國21日在東京舉行副外長磋商。據美國 國務院透露，三方強調了維持台灣海峽和平與穩定的重要性。考慮到尖閣諸島（中國 稱釣魚島），一致反對任何試圖改變東海現狀的單方面嘗試。此次會議可謂針對被拜登政府視為「專制主義」的中國行動，確認了三邊合作。

日本外務事務次官森健良、美國副國務卿薛曼 、韓國外交部第一次官崔鍾建出席了此次磋商。薛曼在磋商後的聯合記者會上強調稱：「確認了如果存在破壞基於國際規則的秩序的行動，將共同對抗。」這是日美韓繼川普政府時期的2017年10月後，再次舉行副外長磋商。

結合拜登政府調整後的對朝政策，三方就緊密合作推動實現無核化達成了一致。日方還就解決遭北韓綁架人質問題的重要性尋求理解，得到了美韓的全面支持。

森健良20日與薛曼及崔鍾建分別舉行會談。在與謝爾曼的會談中，雙方同意在對華方面加強合作，但在與崔鍾建的會談中，僅圍繞日韓歷史問題闡明了各自的原則性立場。

韓日關係方面，崔鍾建就總統文在寅訪日和韓日首腦會談告吹一事表示，雙方商定基於其間韓日工作磋商取得的成果繼續努力解決懸而未決的問題。森健良也表示，日方將與韓方保持溝通交流，推動雙邊關係重回正軌。

另據報導，薛曼確定將在7月26日訪問中國，並將會晤包括中國國務委員兼外長王毅在內的中方官員，是否能為雙方領導人拜登與習近平十月底在義大利G20峰會場邊會談鋪路，仍有待觀察。

薛曼訪中前，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）23日則會前往東南亞三國訪問。國防部官員說，美國希望與東南亞國家在南海與網絡安全議題上加強合作，應對包括中國在內的嚴峻挑戰。

一些觀察家注意到，奧斯汀這次出訪行程有越南，卻沒有美國的另一個軍事締約盟邦泰國，引人好奇；另一方面，緬甸局勢不見好轉，區域局勢並不穩定，美國要在東南亞國家各有不同的利益盤算與關切下，擴大同盟陣容，不少考驗還在前頭。