中資收購後 英最大晶片廠丟政府補貼

中國半導體巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下公司收購英國最大晶片製造商（Newport Wafer Fab）後，英國相關部門已經停止補助該工廠。（Getty Images）

中國 半導體巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下安世半導體有限公司（Nexperia），收購英國 最大晶片製造商紐波特 晶圓製造公司（Newport Wafer Fab）後，英國研究與創新署（UK Research and Investment）根據英國政府的指令，已經停止對紐波特晶圓製造公司提供政府資助。

英國《電訊報》報導，安世半導體公司總部雖然在荷蘭，卻是中國導體巨頭聞泰科技麾下的全資子公司。聞泰科技於2016年收購飛利浦的半導體分支後，後者易名為安世。

中國受限於晶片製造技術，四處尋求突破口。本月較早時，有媒體報導，中資半導體公司「安世半導體」，傳出以6300萬英鎊（約8630萬美元）收購紐波特Newport。Newport位於英國南威爾斯紐波特，是英國最大、也是英國為數不多的半導體芯片製造商之一。

安世這家中資公司針對英國紐波特晶圓製造公司的收購，發生在美中、英中關係全面惡化，美國要在半導體行業對中國進行全面封殺之時，因此格外引人注目。

報導說，英國中國研究小組（China Research Group）之前看到的文件顯示，紐波特晶圓製造公司在向安世半導體（中國）有限公司出售前已經參與了十幾個由公共資金支持的項目，包括價值5億2千英鎊的利用先進半導體科技支持雷達和衛星系統的國防倡議計劃。

英國首相約強生在本月初被問及有關事宜時稱，不希望中資感到「仇中情意結」，以致放棄在英國進行任何投資。不過，在多名國會議員的施壓下，強生已下令對這宗價值6300萬英鎊的收購案展開國安調查。