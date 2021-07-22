我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

中資收購後 英最大晶片廠丟政府補貼

記者蔡敏姿／北京22日電
中國半導體巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下公司收購英國最大晶片製造商（Newport Wafer Fab）後，英國相關部門已經停止補助該工廠。（Getty Images）
中國半導體巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下公司收購英國最大晶片製造商（Newport Wafer Fab）後，英國相關部門已經停止補助該工廠。（Getty Images）

中國半導體巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下安世半導體有限公司（Nexperia），收購英國最大晶片製造商紐波特晶圓製造公司（Newport Wafer Fab）後，英國研究與創新署（UK Research and Investment）根據英國政府的指令，已經停止對紐波特晶圓製造公司提供政府資助。

英國《電訊報》報導，安世半導體公司總部雖然在荷蘭，卻是中國導體巨頭聞泰科技麾下的全資子公司。聞泰科技於2016年收購飛利浦的半導體分支後，後者易名為安世。

中國受限於晶片製造技術，四處尋求突破口。本月較早時，有媒體報導，中資半導體公司「安世半導體」，傳出以6300萬英鎊（約8630萬美元）收購紐波特Newport。Newport位於英國南威爾斯紐波特，是英國最大、也是英國為數不多的半導體芯片製造商之一。

安世這家中資公司針對英國紐波特晶圓製造公司的收購，發生在美中、英中關係全面惡化，美國要在半導體行業對中國進行全面封殺之時，因此格外引人注目。

報導說，英國中國研究小組（China Research Group）之前看到的文件顯示，紐波特晶圓製造公司在向安世半導體（中國）有限公司出售前已經參與了十幾個由公共資金支持的項目，包括價值5億2千英鎊的利用先進半導體科技支持雷達和衛星系統的國防倡議計劃。

英國首相約強生在本月初被問及有關事宜時稱，不希望中資感到「仇中情意結」，以致放棄在英國進行任何投資。不過，在多名國會議員的施壓下，強生已下令對這宗價值6300萬英鎊的收購案展開國安調查。

英國 波特 中國

上一則

河南鄭州影院暴雨夜留宿千餘人 房企卻趁雨推銷

下一則

美批中國「駭」油管 危及管線基礎設施 10年前就令人憂

延伸閱讀

歐洲確診5000萬例 全球第一 英自由日宣布新防疫措施

歐洲確診5000萬例 全球第一 英自由日宣布新防疫措施
英格蘭「自由日」之後：每日10萬人染疫的試煉？

英格蘭「自由日」之後：每日10萬人染疫的試煉？
德儀將發財報 牽動汽車業

德儀將發財報 牽動汽車業
英相強生被爆曾拒絕封鎖 稱老人染疫「能活更久」

英相強生被爆曾拒絕封鎖 稱老人染疫「能活更久」

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
央視日前直播解放軍的搶灘奪島軍演過程。央視截圖

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

2021-07-16 07:46
杭州知名美女網紅「小冉」因抽脂感染不幸去世。（取材自微博）

美女網紅抽脂 皮爛器衰不治 家屬求償500萬

2021-07-16 13:00
劉建華父子三人時隔28年後再次相逢。（取材自北京青年報）

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

2021-07-17 13:00
32歲的香港網紅索菲亞為了拍一張美照，失足跌落懸崖。照片／騰訊網

32歲港女網紅墜崖身亡 只為拍一張美照

2021-07-18 13:55

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏