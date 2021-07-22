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美批中國「駭」油管 危及管線基礎設施 10年前就令人憂

編譯張佑生／綜合報導

紐約時報報導，拜登政府20日披露過去10年美國石油和天然氣管道網路遭國家支持的網路攻擊機密細節，這是對能源管線業者發出的警告的一部分，要求他們提高系統安全性。報告指名中國介入，且斷言其目標是「使美國管道基礎設施處於危險之中」。

國土安全部在解密報告中表示，近10年前，石油管線和電力業者遭駭的次數已多到「令人擔憂」，官員成功地將這些攻擊的一部分追溯到中國。

聯邦調查局和國土安全部透露，從2011年到2013年，中國支持的駭客把近20多個擁有此類管線的公司當作目標，並多次入侵。兩個部門首次表示，據它們判斷，對油氣管線業者的工業控制系統的入侵，可能是準備控制油氣管線，而不僅是竊取讓管線運作的技術。

23家天然氣管線業者遭受被稱為魚叉式網路釣魚的電子郵件詐欺，其中13家被成功入侵，而3家差點遭入侵。另外7家業者由於缺乏數據，尚不清楚遭入侵的程度。

這次披露正值聯邦政府試圖促使油氣管線業者提高安全性之際。今年5月，俄羅斯的1個勒贖軟體組織對美國最大輸油管商「殖民管線運輸公司」的攻擊——針對的是公司的業務系統，而非管道本身的運作——導致其關閉輸送，因為不知道攻擊者下一步會做什麼。隨之而來的排隊加油和能源短缺情況，讓拜登看到了保護美國管道和關鍵基礎設施免遭網路攻擊的急迫性。

最新解密的報告提醒人們，國家支持的駭客已將目標對準石油和天然氣管道業者。「殖民管線運輸公司」支付約400萬美元的加密貨幣贖金，部分被犯罪分子留在加密貨幣錢包中的資金被聯調局奪回。正如一名執法官員所說，那是運氣好。幾周後另一次勒贖軟體攻擊從牛肉產品生產商JBS取得1100萬美元；沒一分錢被尋回。

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