挪威也譴責中國黑客網攻 英議會聲援

繼美、英和歐盟指控中國 今年初發動大規模網路攻擊後，北歐國家挪威7月19日也指出，今年3月10日挪威國會電郵系統遭黑客攻擊，黑客的源頭來自中國，並且因此召見中國大使。英國 議會則聲援挪威議會，要求政府抵制北京 冬奧以制裁中國。

自由亞洲電台報導，挪威政府19日宣布，挪威國會電子郵件系統的網絡攻擊源自中國，外交部長索雷德因此正式召見中國大使，就「令人不可容忍」的網絡攻擊，要求北京當局必須避免這類攻擊再度發生。

挪威國會今年3月10日宣布其微軟交換伺服器遭到大規模攻擊，索雷德（Ine Eriksen Soereide）發表聲明指出，情報部門的調查顯示，挪威國會電子郵件系統遭到的網路攻擊源自中國，而挪威幾個盟友及歐盟和微軟公司（Microsoft）也都證實這項結論。

在召見中國大使易先良後索雷德通過聲明表示，「今年三月發生的一次科網襲擊損害我們最重要的民主機構的電郵系統。這是一起嚴重事件，針對我們最重要的民意機構發動攻擊，我們向中國大使指出，此類攻擊不可接受」。

索雷德說，召見中國大使易先良直接討論網路攻擊問題，並呼籲中國當局采取措施防止惡意網路活動。她強調，中方必須嚴肅看待這個問題，“中國當局必須避免這類攻擊再度發生”。

不過，挪威當局沒有直指中國政府是攻擊行動的發動者。索雷德表示，聯同北約、歐盟和數個盟國，向中國發出清晰訊息：「我們評估過針對挪威國會的網路攻擊事件是來自中國，我們期望中國當局採取更多措施，防止來自中國境內的惡意網路活動。」

中國駐挪威大使館則指出，堅決反對沒有事實根據的抹黑和將有關問題政治化。

英國議會20日也就中國政府資助的網絡攻擊聲援挪威議會，並再度提出以杯葛北京冬季奧運的行動制裁中國，議員史密斯(Sir George Iain Duncan Smith)說，「除了撕毀中英條約、進行種族滅絕、擾亂國際秩序外，中國現在還被發現對英國的目標進行系統性攻擊。英國政府最終會同意對北京冬季奧運進行外交杯葛以明確對中國的聲明態度嗎？」

英國則明確指出，是中國國安部支持APT40和APT31黑客組織行動，外交大臣拉布在聲明中還強調，廣泛可信的證據表明，源自中國的、不負責任的網絡活動仍在繼續。