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中國最大通用無人機成功飛天 大噸位、多用途

中國新聞組／北京21日電
由中國航空工業通飛研製的運五通用無人機，完成首飛。（取材自微信）
由中國航空工業通飛研製的運五通用無人機，完成首飛。（取材自微信）

中國最大的通用無人機，20日早上8時02分在內蒙古莫旗機場成功飛上天，按計畫完成首飛任務後，平穩落地滑回，呈現空中首秀。

中新社報導，由中國航空工業集團有限公司所屬單位——航空工業通飛研製的運五通用無人機，首飛機組在飛機著陸後報告：「飛行期間，飛機姿態穩定，飛行狀態良好，飛機各系統設備工作一切正常！」

航空工業介紹，運五通用無人機飛行可靠，低空低速性能好，有效載荷高、機艙空間容積大，可在土跑道、草地跑道、簡易機場等進行短距起降，其起飛重量和商載都是目前中國通用無人機中最大的，是一款理想的大噸位、多用途的通用無人機。

運五通用無人機配備先進的電傳操縱系統、信息傳輸系統和地面指揮控制系統，系統安全裕度大，在搭載智能化空投空送系統和先進光電轉塔等任務載荷后，可承擔物資投送、快遞運輸、災情監控救護等多類綜合保障和應急救援使命任務，在軍、民用市場具備良好的應用前景。

航空工業表示，運五通用無人機在呼倫貝爾莫旗機場成功首飛，推動了航空工業通飛和內蒙古呼倫貝爾市戰略合作框架協議的落實，是雙方合作的階段性成果。

下一步，航空工業通飛與內蒙古呼倫貝爾市將繼續開展運五通用無人機科研試飛、使用場景研究和領先試用等工作，進一步推進深化合作。

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