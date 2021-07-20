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航天董座暴打2院士 張陶被捕拔黨籍

記者賴錦宏／北京20日電
中國航太投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶在電梯間，用腳踹踢倒地的院士王晉年。（百度）
中國航太投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶在電梯間，用腳踹踢倒地的院士王晉年。（百度）

兩院士被痛毆事件受矚，北京市朝陽區檢察院通報，2021年7月19日，北京市朝陽區檢察院經審查，對犯罪嫌疑人張陶（男，57歲，北京市人，案發前任航天投資控股有限公司董事長）以涉嫌故意傷害罪批准逮捕。

中國航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶因毆打兩名院士，涉嫌故意傷害罪被批准...
中國航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶因毆打兩名院士，涉嫌故意傷害罪被批准逮捕，同時被開除中共黨籍。（搜狐網）

中國航天科技集團消息，中國航天科技集團有限公司黨組決定，給予航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶開除黨籍處分。根據中國相關法規，中國航天科技集團有限公司紀檢監察組決定，給予張陶開除的政務處分。

航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶謀求推薦院士不成惱羞成怒，毆打國際宇航科學院王姓和吳姓院士致其重傷。

據北京市公安局朝陽分局官方微博通報：6月6日19時許，張陶與王晉年、吳美蓉等人在某餐廳共同就餐，期間張陶、王晉年酒後發生口角。

22時許，張陶和其同事分別將吳美蓉、王晉年送往位於朝陽區的某小區。22時40分許，張陶和王晉年再次發生口角，後在王晉年住所單元樓道和電梯內，張陶多次踢踹毆打王某。期間，吳美蓉在勸阻過程中因被張陶拉拽、碰撞，兩次倒地。

7月5日，北京朝陽公安分局已依法對張陶刑事拘留。

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