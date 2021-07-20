姚明率女籃征東奧 網驚：又胖了 告別職籃增60公斤

姚明告別職籃10年，體重由140公斤變成200公斤。（取材自微博）

東京奧運 會在即，中國 籃協主席姚明19日帶隊中國女籃赴東京。在媒體曝光的畫面中，網友發現了亮點，很多人驚呼，「姚明是不是又胖了」。女籃此行目標就是力爭打出最好成績，此前國際籃聯官網發布的排名中，中國女籃排名奧運實力榜第四，而左腳跟腱受傷的主教練許利民此行是坐輪椅出發。

中國籃協主席姚明帶隊中國女籃赴東京奧運，在媒體曝光的畫面中，網友驚呼，「姚明是不是又胖了？」（取材自微博）

天津日報報導，東京奧運會，中國女籃和澳洲 、比利時、波多黎各同處一個小組，小組前兩名及兩個成績較好的第3名晉級八強。此前，在國際籃聯官網發布的排名中，中國女籃排名奧運實力榜第四，排名前三的是美國隊、塞爾維亞隊、澳洲隊。

據悉，在此前的熱身賽中，澳洲隊中鋒坎貝奇與尼日利亞隊球員發生言語和肢體衝突。隨後，坎貝奇宣布因心理狀態原因退出東京奧運會。對手失去核心球員，對於中國女籃來說將是一個機會。

首次率隊出征奧運會的主帥許利民表示：「無論分到哪個小組，都各有利弊。我們的目標就是先保前八名，然後力爭更好成績。」許利民左腳穿的保護靴非常醒目，之前跟腱斷裂，為了不影響帶隊出戰，他在採取保守治療。

而笑容滿面的姚明成為最大亮點，「姚明是不是又胖了」成為熱門話題。網友笑稱：「今日份的快樂是姚主席給的。」甚至玩起「胖子梗」，「不懂球的胖子又多了一個」。

據了解，自從2011年宣布退役之後，姚明已經告別職業球員近十年。從球員，到上海隊老闆，再到現如今的籃協主席，姚明可謂是實現了完美蛻變。不過，跟隨姚明一樣增長的卻還有體重。從當初退役時的140公斤直接變成200公斤的大胖子。這也難怪網友都呼籲姚明趕快減肥吧。