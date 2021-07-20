吳亦凡獵女SOP堪比勝利、鄭俊英 轟動南韓

南韓前BIGBANG成員勝利，涉桃色糾紛如今身敗名裂。（取材自SPOTVNEWS）

吳亦凡 近日被網紅大爆私生活荒淫不堪，他曾是韓團EXO的一員，消息立刻傳回南韓，在社群網站 上掀起熱議。有網友發現吳亦凡的手法與韓星勝利、鄭俊英等人相似度極高，仔細比較不難發現，他們都是靠著如出一轍的「SOP步驟」，讓獵物手到擒來。

他們第一步就是利用異性的崇拜心理，展現身為偶像的魅力和能力。再來透過類似皮條客的中間人牽線，帶著充滿好奇心的小模、網紅等正妹同場狂歡。如果想進一步確保隱私，就會在這些非公開派對的入口處，要求參加者交出手機 。過去勝利來台工作時，就曾找辣台妹們開趴，大家對進場前要繳交手機印象相當深刻。

等到大夥酒酣耳熱之際，藝人就開始準備伸出狼爪，像鄭俊英、崔鍾訓會靠著酒精或藥物，把看中女性「放倒」。對於這些「老司機」而言，一對一的床戰早已不夠看，他們習慣「有福同享」，所以更熱中於「多人運動」，皮條客也有機會分一杯羹。

被害女性事後往往自認理虧，又或者面對藝人公司龐大的權力結構，敢怒而不敢言。吳亦凡和鄭俊英一樣，都利用「假戀愛、真上床」的手法，為自己免除法律刑責。鄭俊英、崔鍾訓因偷拍影片外流，如今已俯首認罪，勝利則否認與性醜聞有關的一切指控，但他們都已退出演藝圈，自己葬送大好前程。