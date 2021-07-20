吳亦凡稱被勒索 網友質疑：那為何要打錢？

吳亦凡再度透過工作室官方微博發表聲明，列出10點澄清事項。（取材自微博）

捲入桃色紛爭的吳亦凡 不忍了，再度透過工作室官方微博發表聲明，洋洋灑灑列出10點澄清事項，像是吳亦凡和都美竹僅見過一次面、吳亦凡與都美竹最後一次微信 聊天是5月31日，藉此回應都美竹朋友「劉美麗同學」6月的發文，否認吳亦凡4月突然消失、對都美竹冷暴力等控訴。但網友顯然不信，反問「那為什麼要打錢」。

針對都美竹一連串的舉動，吳亦凡工作室表示都美竹於7月8日起陸續發文、受訪毀謗吳亦凡，10日寄給工作室8封Email，透過威脅、恐嚇的口吻要求工作室解決，同晚雙方透過微信溝通協議。吳亦凡工作室稱是都美竹主動要求200萬人民幣（人民幣，以下同，約30萬美元），還說收到錢後願意刪除發文，沒想到隔天都美竹把200萬提高到800萬（約120萬美元），雙方一來一往後協議是300萬人民幣（約46萬美元）。

不過吳亦凡的媽媽看不慣都美竹持續發表不實訊息和威脅，主動透過自己和吳亦凡的帳戶轉出3筆合計50萬（約7.7萬美元）的款項，然而對於都美竹說已經轉回18萬（約2.7萬美元）的款項，吳亦凡工作室表示尚未收到。另外對於都美竹發布與吳亦凡工作室的聊天內容，工作室強調從未註冊過微信帳號，指控都美竹捏造不實對話紀錄。

對於吳亦凡全盤否認都美竹指控，並自清表示：「如有犯罪我會自己進監獄 」，據極目新聞報導，網友顯然不認同吳亦凡的說法，有網友指出：「吳亦凡發歌並配文：沒有一片雪花是清白的，糊凡又讓大家娛樂了一整天。」、甚至有人說：「如果沒有涉及桃色糾紛，那為什麼要打錢？」