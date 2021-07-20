15女撻伐 吳亦凡涉姦恐重判 雖加籍仍適用中國法律

藝人吳亦凡捲入桃色糾紛，風波越滾越大。（取材自微博）

男藝人吳亦凡 疑似拐騙、誘姦女性的風波越滾越大，他的個人微博、工作室微博雖已發聲明否認，但不被網友支持，加上前「SNH48」女團成員張丹三、網紅魏雨欣、小G娜與吳亦凡舊愛林西婭等共15位女性挺身而出撻伐，種種紀錄如若屬實，恐讓吳亦凡翻不了身。

從紀錄中可看出吳亦凡常常主動示愛，並稱自己個性傻憨，常以身分不便為由，要求對方到飯店碰面，甚至會關心女方有無和過往對象發生關係。其中張丹三曾和他在飯店碰面，透露吳亦凡試圖抱她、摸胸，還吐出「喜歡的女生一定要上」等猥瑣言論，張丹三慶幸自己逃過一劫，也斥責吳亦凡利用光環欺騙多人。

另據中新周刊報導，目前吳亦凡方已向警方報案，據他的代理律師朱曉磊稱，司法機關介入後，案件細節內容不方便發布，需要等待警方的調查結果。

但有網友質疑，吳亦凡是加拿大國籍，是否不受中國 法律管束？

對此，北京刑事律師孫艷秋表示，吳亦凡雖是加拿大國籍，但對他的行為定性沒有影響，根據屬地原則，若犯罪發生地在中國，適用中國法律。

另一名律師易勝華則稱，若都美竹的爆料內容屬實，吳亦凡將承受的法律後果是非常嚴重的。按照中國法律規定，強姦多人或強姦多次，尤其是其中涉及未成年女性，將面臨十年以上有期徒刑、無期徒刑甚至是死刑。

不過，孫艷秋認為，從目前資料來看，很難判定吳亦凡構成強姦罪，「因為即使都的描述屬實，也不能證明吳亦凡在發生關係時都違背了女性意志，侵害了女性性自主權。」

針對吳亦凡事件，中國演出行業協會官方微博發文評論：演藝人員是社會文化價值觀念傳播的重要主體，社會公眾對明星藝人的道德品質寄予更高要求……無論法律制裁，還是自律懲戒，都需要依據事實，不能僅憑網路「爆料」。演藝人員如若觸犯法律自有法律嚴懲；在不觸碰法律底線的基礎上，如若違背公序良俗並造成惡劣影響，行業自律懲戒也絕不會手軟。

此外，有消息稱，吳亦凡事件不斷發酵的背後，其實與中國官方整治「新型毒品 」供應鏈有關。

新京報19日發布文章《「聽話水」可隨意網購，當納入「新型毒品」嚴管》指出，最近幾年，因為「聽話水」、「乖乖水」、「誘惑水」而引發性侵案件有上升趨勢，引發廣泛關注。

香港01報導，吳亦凡事件或涉「新型毒品」供應鏈，官方要「殺一儆百」，所以出手整治吳亦凡。