環時發起連署 促查美實驗室洩毒 百萬中國網民響應

中美就新冠病毒起源的交鋒至今仍在延燒。(路透資料照片)

中美就新冠病毒起源交鋒延燒，中共黨報人民日報旗下環球時報日前發起連署倡議，呼籲徹查美國 德特里克堡生物實驗室，截至7月20日零點，已有超過130萬中國 網民連署支持調查，網民連署人數並在不斷快速增加中。

環球網報導，今年6月，中國網民曾發出一封公開信，呼籲世界衛生組織調查美國德特里克堡實驗室。7月17日，這些網民委託環球時報發起連署倡議，希望更多人向世界衛生組織發出呼籲，在下階段的新冠病毒溯源工作中，對德特里克堡以及其他同樣存在洩漏隱患的美國病毒實驗室進行調查。

另外，中國外交部發言人趙立堅 19日在例行記者會上表示，環球網發起的網民民調顯示，超過9成受訪者認為下一步應該赴美國開展溯源調查。他建議大家去看一看（這些民調）。他說，這些民眾、媒體自發的行動，實際是問出了國際社會長期無法得到回答的問題，而美方一些人始終諱莫如深。

趙立堅還對美方提出三個質疑：德特里克堡生物實驗室同「電子菸疾病」等不明原因呼吸系統疾病到底有何關聯？美方為何至今還不邀請世衛組織赴美徹查德堡？在溯源問題上，中國去得，美國為什麼去不得？

趙立堅表示，美方應展現透明，有問必答，回應外界關切。近期54個國家就溯源問題向世衛組織總幹事致函呼籲，堅持科學溯源，反對政治操弄。病毒溯源是一項科學任務，要靠科學家在全球範圍內多點多地進行考察研究。任何出於一己私利，背棄科學和真理，甚至鼓吹「情報溯源」、威脅、打壓專家學者的行徑，只會嚴重干擾和破壞全球抗疫合作，只會激起國際社會的強烈不滿和反對，絕不會得逞。