我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

荷蘭拒售中晶片光刻機 美媒：華府作梗 延續川普政策

記者羅印冲／綜合報導
拜登政府力阻荷蘭ASML出售EUV光刻機給中國。（路透）
拜登政府力阻荷蘭ASML出售EUV光刻機給中國。（路透）

對於中國為何遲遲無法購買到至關重要的荷蘭晶片光刻機，美媒披露證實是拜登政府從中阻撓，稱拜登政府仍在延續前政府的相關政策。

香港01引述華爾街日報報導，美國政府正在努力確保荷蘭的晶片光刻機不會最終進入中國。

北京一直在向荷蘭政府施壓，要求荷蘭政府允許中國公司購買艾斯摩爾公司（ASML）生產的一款主要產品，即名為極紫外光刻系統的機器，該機器對製造先進的微處理器至關重要。

英特爾（Intel）、三星電子和台積電等公司都在使用這款大型機器，用於製造尖端智能手機與5G蜂窩設備，以及用於人工智能的計算機。

據報導，中方希望這款價值1.5億美元的機器用於中國晶片製造商，這樣華為公司和其他中國科技公司就可以減少對外國晶片供應商的依賴。但艾斯摩爾從未向中國發出一台機器，因為荷蘭迫於美國的壓力，拒絕向中國發放出口許可證。

據美國官員說，拜登政府以國家安全為由，要求荷蘭政府限制銷售。

評論指出，拜登政府這一立場是川普政府的延續，白宮首先確定了這台機器的戰略價值，並與荷蘭官員進行了接觸。

華爾街日報稱，美國的遊說使中荷關係緊張，據知情人士透露，中國官員經常詢問荷蘭官員，為什麼不授予艾斯摩爾將機器運往中國的許可證。

2020年12月，中國商務部副部長、國際貿易談判副代表俞建華呼籲荷蘭方面在華為5G、EUV光刻機等問題上秉持公平立場。

中國 拜登 美國

上一則

男接種2劑 自美返港染變種 上環封區檢測

下一則

環時發起連署 促查美實驗室洩毒 百萬中國網民響應

延伸閱讀

物價飆漲惹民怨 拜登新難題 白宮安撫「非長期現象」

物價飆漲惹民怨 拜登新難題 白宮安撫「非長期現象」
世界晚報╱拜登政府首表態 質疑美中貿易戰成果

世界晚報╱拜登政府首表態 質疑美中貿易戰成果
拜登：美通膨為一時現象 增加支出有利經濟

拜登：美通膨為一時現象 增加支出有利經濟
川普稱亞利桑納州選舉舞弊 美聯社查核否定

川普稱亞利桑納州選舉舞弊 美聯社查核否定

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
認親現場。（取材自聊城公安）

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

2021-07-14 02:17
男子拽著女子的脖子，女子雙腳騰空離地。（視頻截圖）

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

2021-07-12 13:00
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
央視日前直播解放軍的搶灘奪島軍演過程。央視截圖

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

2021-07-16 07:46
劉建華父子三人時隔28年後再次相逢。（取材自北京青年報）

兩幼子同日被賣 父花28年找回來 兄弟竟住同市卻不識

2021-07-17 13:00

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准