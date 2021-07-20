英媒：美禁中無人機 招標自產貴14倍 內政部給差評

中標五角大廈項目的法國無人機公司Parrot SA。(取材自Parrot 官網)

媒體報導，美國 政府打壓中國 大疆公司的無人機，在五角大廈主導下，砸千萬美元招標生產替代品，然而，美國政府內部用戶，卻對這一項目給出「差評」：價格昂貴、不符需求，還抱怨，少了中國無人機，關鍵工作幾乎無法開展。

觀察者網引述金融時報報導，稱一份美國內政部 今年1月向拜登新政府提交的備忘錄，當中強調，由美國國防部招標、旨在替代中國產品的「藍色無人機」項目平均價格約2100美元，相比中國產品貴了8到14倍；且由於設計問題，無法滿足前者（美國內政部）的關鍵工作需求。

報導指出，備忘錄明確表示，如果只能使用五角大廈提供的產品，將導致美國內政部的態勢感知能力「下降95%」。「這些飛行器的設計是為滿足國防部的特定任務需求，但對於內政部來說，只能滿足20%的任務要求。」

美國內政部擁有美國政府中規模最大的一支民用無人機機隊，廣泛用於山火、洪水預警與救災，野生動物、自然資源勘察與保護等工作。

2019年，川普政府以「國家安全」為由，禁止軍方與政府機構購買或使用中國無人機。當年10月，美國內政部停飛了幾乎全部810架無人機，其中至少15%為大疆產品。

備忘錄警告，當前的狀態已經導致美國內政部「幾乎不可能」有效開展法律賦予的關鍵本職工作，比如為大片公共土地進行測量、保育等。

2020年8月，五角大廈在經過一年半的測試後，選中四家美國公司、一家法國公司來生產小型無人機，它們構成所謂「藍色無人機」（Blue sUAVS）項目，為美軍、聯邦政府部門提供替代中國產品的「安全選項」。整個計畫投資1800萬美元。

報導稱，令美國尷尬的是，2020財年提交給國會的「（美國）工業能力報告」指出，上述公司的產品中，至少四款無人機的電路板等大量零件均產自中國。

報導提到，這份備忘錄反映出，美國在民用小型無人機領域，依然拿不出合適的本土替代產品，試圖擺脫中國技術的嘗試面臨重重困境。

美媒報導，五角大廈在今年5月一份報告中承認，大疆的兩款無人機已經通過安全審核，獲准使用。「國會山報」認為，這份報告可能會促使美國政府機構恢復使用大疆無人機。

不過，拜登政府目前在對聯邦政府民用無人機隊展開全面評估的同時，仍未撤銷川普時期發布的禁飛令，或者是將大疆公司移出所謂「實體清單」。