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債務危機 恒大遭銀行凍結1.32億 概念股全線重挫

中國新聞組／北京20日電
中國恒大集團的債務危機再引起關注。(路透資料照片)
中國恒大集團的債務危機再引起關注。(路透資料照片)

中國最大地產商恒大集團的債務危機再引起關注。根據無錫市中級人民法院的民事裁定書顯示，廣發銀行近日請求凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款1.32億元（人民幣，下同），或查封、扣押其他等值財產。對此，恒大隨後發聲明，指1.32億元貸款未到期，將「依法起訴」。

受此消息影響，恒大概念股19日在香港全面重挫，恒大集團暴跌16%，創四年低點，恒大新能源車狂瀉19%，一些地方債券創下21年低點。

證券日報報導，在當日收盤前，恒大方面緊急發布聲明回應，「我司江蘇省公司旗下項目公司宜興市恒譽置業有限公司與廣發銀行宜興支行項目貸款1.32億元到期日為2022年3月27日。對於宜興支行濫用訴訟前保全的行為，我司將依法起訴。」

據悉，本次訴前保全，申請人廣發銀行宜興支行是以情況緊急、不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害為由，向法院提出的。無錫中院最終支持了這一請求。恒大方面可以向該院申請復議一次，但複議期間不停止裁定的執行。

香港文匯報報導，恒譽置業、恒大地產均是恒大旗下公司。法院公告加深了投資者對恒大財務狀況的擔憂。隨著中國樓市調控越加嚴厲，以及對房地產行業借貸的收緊，中國房地產股價近來一直受壓。其中，負債最多的恒大，在過去幾個月遭到了投資者的拋售，股價今年以來跌近45%。公司上周公告稱將討論特別分紅的計畫，曾短暫令股債走勢企穩。

彭博本月初報導，中國金融監管機構的最高層曾於上月與恒大創辦人許家印會面，敦促他盡快解決恒大的現金流問題。截至去年12月，恒大的主要境內子公司的未償還商票約為320億美元，是中國大型房地產公司中最多。

中國 房地產 貸款

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