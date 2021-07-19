抗西方抹黑新武器？美國之音：北京拉攏外籍網紅

美國之音報導，面對外界對中國新疆 人權等議題的指責，北京試圖吸引和拉攏外國人來推動中國敘事，抗衡他們所稱的「西方對中國的抹黑」。在自媒體時代，北京似乎找到了這樣的外國面孔：外籍網紅。

在YouTube上搜索「新疆」的拼音，搜索結果除了西方媒體的報導外，很可能還會出現外國YouTube博主講述新疆的視頻。在這些視頻中，外國博主或分享親身走訪新疆的所見所聞，或反駁西方報導，其中許多人的見聞與觀點跟中國政府的敘事幾乎一致。

報導指出，這些視頻博主包括住在中國的英國 父子檔李·巴雷特和奧利·巴雷特（Lee and Oli Barrett）和英國人傑森·萊特福特（Jason Lightfoot）。他們上傳的視頻沒有顯示他們去過新疆，但他們稱美國等西方國家用種族滅絕和強迫勞動來攻擊中國，目的是破壞中國穩定。

萊特福特還在其他視頻中指責西方媒體「是謊言製造機」，並嘲諷英國BBC在報導中國時使用所謂的「陰間濾鏡」。李·巴雷特2019年底曾發布視頻讚揚中國的政治制度，稱相比多黨制，一黨制讓中國的決策效率更高，使中國經濟得以高速發展。

這些視頻博主受到中國官方的青睞和力捧。他們受邀參加中國官媒CGTN（中國環球電視網）的節目，他們的視頻被中國政府和官媒的社媒帳號轉發或使用。甚至被中國外交部發言人華春瑩在記者會上使用，作為反駁西方報導的素材。

不過他們與中國官方的關係，亦引發爭議和審視。英國BBC最近一篇題為「中國虛假信息驅動下的外籍網紅」的報導說，中國官媒和政府機構透過資助或合作的方式，讓外籍視頻博主製作有利於中國的視頻，幫助中國大外宣，一些視頻博主或與中國官媒有這樣的合作。報導說，巴雷特父子和萊特福特都參加過中國官方媒體或政府機構組織的參訪活動，他們也被CGTN列為全球特約評論員（Global Stringer）。

美國之音報導，馬修·泰在中國的時候曾和同伴騎著摩托車穿行中國，拍攝過騎行中國南方和騎行中國北方兩部紀錄片。他說，他們當時拍攝時遇到過障礙和限制，尤其是在被中國政府認為敏感的少數民族地區，而後他還被中國國安部門盯上，不得不離開中國。但他表示，如今在中國的外國人恐怕已經無法像他們當年那樣，去細緻地觀察和記錄中國。

他說：「中國政府為了讓中國看起來不錯，為了宣傳自身，已經在這場宣傳運動中投入大量金錢，人們不再能保持中立，出去拍攝非常中性的內容，因為這不被允許。不再有展現細膩複雜性的空間，不再有空間能去說，這很不錯，但這需要關注。現在只能講述好的，講述為什麼比西方還好。」