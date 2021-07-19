我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

抗西方抹黑新武器？美國之音：北京拉攏外籍網紅

中國新聞組／北京19日電

美國之音報導，面對外界對中國新疆人權等議題的指責，北京試圖吸引和拉攏外國人來推動中國敘事，抗衡他們所稱的「西方對中國的抹黑」。在自媒體時代，北京似乎找到了這樣的外國面孔：外籍網紅。

在YouTube上搜索「新疆」的拼音，搜索結果除了西方媒體的報導外，很可能還會出現外國YouTube博主講述新疆的視頻。在這些視頻中，外國博主或分享親身走訪新疆的所見所聞，或反駁西方報導，其中許多人的見聞與觀點跟中國政府的敘事幾乎一致。

報導指出，這些視頻博主包括住在中國的英國父子檔李·巴雷特和奧利·巴雷特（Lee and Oli Barrett）和英國人傑森·萊特福特（Jason Lightfoot）。他們上傳的視頻沒有顯示他們去過新疆，但他們稱美國等西方國家用種族滅絕和強迫勞動來攻擊中國，目的是破壞中國穩定。

萊特福特還在其他視頻中指責西方媒體「是謊言製造機」，並嘲諷英國BBC在報導中國時使用所謂的「陰間濾鏡」。李·巴雷特2019年底曾發布視頻讚揚中國的政治制度，稱相比多黨制，一黨制讓中國的決策效率更高，使中國經濟得以高速發展。

這些視頻博主受到中國官方的青睞和力捧。他們受邀參加中國官媒CGTN（中國環球電視網）的節目，他們的視頻被中國政府和官媒的社媒帳號轉發或使用。甚至被中國外交部發言人華春瑩在記者會上使用，作為反駁西方報導的素材。

不過他們與中國官方的關係，亦引發爭議和審視。英國BBC最近一篇題為「中國虛假信息驅動下的外籍網紅」的報導說，中國官媒和政府機構透過資助或合作的方式，讓外籍視頻博主製作有利於中國的視頻，幫助中國大外宣，一些視頻博主或與中國官媒有這樣的合作。報導說，巴雷特父子和萊特福特都參加過中國官方媒體或政府機構組織的參訪活動，他們也被CGTN列為全球特約評論員（Global Stringer）。

美國之音報導，馬修·泰在中國的時候曾和同伴騎著摩托車穿行中國，拍攝過騎行中國南方和騎行中國北方兩部紀錄片。他說，他們當時拍攝時遇到過障礙和限制，尤其是在被中國政府認為敏感的少數民族地區，而後他還被中國國安部門盯上，不得不離開中國。但他表示，如今在中國的外國人恐怕已經無法像他們當年那樣，去細緻地觀察和記錄中國。

他說：「中國政府為了讓中國看起來不錯，為了宣傳自身，已經在這場宣傳運動中投入大量金錢，人們不再能保持中立，出去拍攝非常中性的內容，因為這不被允許。不再有展現細膩複雜性的空間，不再有空間能去說，這很不錯，但這需要關注。現在只能講述好的，講述為什麼比西方還好。」

中國 新疆 英國

上一則

「失孤」現實版 24年後，被拐兒想留在養父母身邊

下一則

吳亦凡崩了？央視切割 代言品牌紛跟進解約

延伸閱讀

拜登首訪伊州 推美國家庭計畫 芝市長促助對抗槍枝暴力

拜登首訪伊州 推美國家庭計畫 芝市長促助對抗槍枝暴力
紀念芝加哥開城先驅 湖濱大道改名杜薩布爾湖濱大道

紀念芝加哥開城先驅 湖濱大道改名杜薩布爾湖濱大道
意見衝突被迫休會 芝加哥22市議員籲市長遵守議會規則

意見衝突被迫休會 芝加哥22市議員籲市長遵守議會規則
芝加哥公校近半學生西語裔 市議員施壓任命西語裔執行長

芝加哥公校近半學生西語裔 市議員施壓任命西語裔執行長

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
認親現場。（取材自聊城公安）

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

2021-07-14 02:17
男子拽著女子的脖子，女子雙腳騰空離地。（視頻截圖）

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

2021-07-12 13:00
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
當事男子和他的孩子。（取材自華商報）

山東男染梅毒 與智障女連生9娃「照顧不來 不會再生」

2021-07-12 10:02

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年