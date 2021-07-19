柯達秀法國攝影師新疆照 中國媒體批「夾帶私貨」

這張照片，瓦克在個人網站上介紹，這是一名塔吉克人父親帶著孩子，從喀喇崑崙公路離開新疆。（取材自觀察者網／推特圖）

美國老牌影像器材、配件商伊士曼柯達公司（簡稱柯達，Kodak），最近在官方社交平台發布一位法國攝影 師帕特里克·瓦克（Patrick Wack）關於新疆 的攝影作品，配文卻稱「照片記錄當地人受到的嚴重壓迫」。觀察者網指出，在瓦克的鏡頭下，新疆的壯美攝人心魄，但他總忍不住「夾帶私貨」。在美麗風景的背後，暗暗塑造出一個符合西方反華宣傳的「新疆印象」。

觀察者網指出，中國 外交部多次強調，新疆的大門始終敞開，但是拒絕「有罪推定式的所謂調查」。事實再次證明，如果帶著偏見來到這片土地，無論拍出的照片多美，拍照的人都會為其蒙上一層奇怪「濾鏡」——無論是有意還是無意。

柯達一共發布了8張瓦克的作品，沒有對這些照片的拍攝背景做任何介紹。其實這些照片並不十分「陰間濾鏡」，基本是新疆人日常的生活截面。（取材自觀察者網／推特圖）

觀察者網報導，柯達官方Instagram帳號7月15日發布了瓦克的新疆攝影作品，以及這位在中國生活過10多年的法國人寫的「帶貨文案」。瓦克關於新疆的攝影集將於10月發布，柯達也為其貼上了預購鏈接。柯達官方帳號並引述瓦克的話稱，新疆最近幾年一直處於國際爭議的中心，因為該地區所謂「大規模囚禁維吾爾人和其他穆斯林少數民族」。配文用春秋筆法寫道，這組作品「捕捉了新疆2016至2020年的視覺故事，見證了這裡突然陷入奧威爾式的反烏托邦。」看過《1984》的人很容易能理解這句話的含義。

瓦克的新疆攝影作品之一。（取材自觀察者網／推特圖）

柯達轉發的第一張照片攝於2016年6月。據瓦克在個人網站上自述，照片攝於吐魯番盆地，這個站在陰影中的男人看著外面已經乾涸的艾丁湖，他是這塊中國陸地最低點孤獨的守衛者。另一張照片，瓦克在個人網站上介紹，這是一名塔吉克人父親帶著孩子，從喀喇崑崙公路離開新疆。

報導指出，柯達一共發布了8張瓦克的作品，沒有對這些照片的拍攝背景做任何介紹。其實這些照片並不十分「陰間濾鏡」，基本是新疆人日常的生活截面。但是柯達轉發的攝影師配文則顯得「別有用心」，讓圖片觀感變得不適起來。

在中國居住過11年的法國攝影師瓦克。（取材自觀察者網／推特圖）

報導說，2006年至2017年，瓦克在中國做自由攝影師，常住上海。從他拍攝新疆的初衷能看出，這名外國人對新疆誤解漸深。柯達引述瓦克的話稱，「2016、17年間，我四次訪疆，在新疆旅行兩個多月。2020年，瓦克還對媒體含沙射影地說，「那裡的女人不戴面紗」，20到60歲的男人離奇地少見，「和當地人聊天，是在置他們於危險。」

瓦克從一個少見的角度拍下一幢建築，配文「衰朽的新城和過於龐大的政府大樓」。（取材自觀察者網／推特圖）

瓦克還在多個場合和採訪中提到，「新疆」這個詞的英文直譯是「新的邊疆」（new frontier）。但據兵團日報2018年科普，分裂分子別有用心地把新疆一詞解釋成「新的疆土」，意即新疆本不屬於中國，用以歪曲歷史。但新疆實際上是「故土」。是左宗棠收復新疆後，清朝政府正式建省時取「故土新歸」之意，改稱西域為新疆。