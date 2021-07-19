我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國女子體操代表隊1確診 匡列1密切接觸者

緊急授權通過 高端疫苗：加速三期臨床、布局海外市場

柯達秀法國攝影師新疆照 中國媒體批「夾帶私貨」

中國新聞組／北京19日電
這張照片，瓦克在個人網站上介紹，這是一名塔吉克人父親帶著孩子，從喀喇崑崙公路離開新疆。（取材自觀察者網／推特圖）
這張照片，瓦克在個人網站上介紹，這是一名塔吉克人父親帶著孩子，從喀喇崑崙公路離開新疆。（取材自觀察者網／推特圖）

美國老牌影像器材、配件商伊士曼柯達公司（簡稱柯達，Kodak），最近在官方社交平台發布一位法國攝影師帕特里克·瓦克（Patrick Wack）關於新疆的攝影作品，配文卻稱「照片記錄當地人受到的嚴重壓迫」。觀察者網指出，在瓦克的鏡頭下，新疆的壯美攝人心魄，但他總忍不住「夾帶私貨」。在美麗風景的背後，暗暗塑造出一個符合西方反華宣傳的「新疆印象」。

觀察者網指出，中國外交部多次強調，新疆的大門始終敞開，但是拒絕「有罪推定式的所謂調查」。事實再次證明，如果帶著偏見來到這片土地，無論拍出的照片多美，拍照的人都會為其蒙上一層奇怪「濾鏡」——無論是有意還是無意。

柯達一共發布了8張瓦克的作品，沒有對這些照片的拍攝背景做任何介紹。其實這些照片並...
柯達一共發布了8張瓦克的作品，沒有對這些照片的拍攝背景做任何介紹。其實這些照片並不十分「陰間濾鏡」，基本是新疆人日常的生活截面。（取材自觀察者網／推特圖）

觀察者網報導，柯達官方Instagram帳號7月15日發布了瓦克的新疆攝影作品，以及這位在中國生活過10多年的法國人寫的「帶貨文案」。瓦克關於新疆的攝影集將於10月發布，柯達也為其貼上了預購鏈接。柯達官方帳號並引述瓦克的話稱，新疆最近幾年一直處於國際爭議的中心，因為該地區所謂「大規模囚禁維吾爾人和其他穆斯林少數民族」。配文用春秋筆法寫道，這組作品「捕捉了新疆2016至2020年的視覺故事，見證了這裡突然陷入奧威爾式的反烏托邦。」看過《1984》的人很容易能理解這句話的含義。

瓦克的新疆攝影作品之一。（取材自觀察者網／推特圖）
瓦克的新疆攝影作品之一。（取材自觀察者網／推特圖）

柯達轉發的第一張照片攝於2016年6月。據瓦克在個人網站上自述，照片攝於吐魯番盆地，這個站在陰影中的男人看著外面已經乾涸的艾丁湖，他是這塊中國陸地最低點孤獨的守衛者。另一張照片，瓦克在個人網站上介紹，這是一名塔吉克人父親帶著孩子，從喀喇崑崙公路離開新疆。

報導指出，柯達一共發布了8張瓦克的作品，沒有對這些照片的拍攝背景做任何介紹。其實這些照片並不十分「陰間濾鏡」，基本是新疆人日常的生活截面。但是柯達轉發的攝影師配文則顯得「別有用心」，讓圖片觀感變得不適起來。

在中國居住過11年的法國攝影師瓦克。（取材自觀察者網／推特圖）
在中國居住過11年的法國攝影師瓦克。（取材自觀察者網／推特圖）

報導說，2006年至2017年，瓦克在中國做自由攝影師，常住上海。從他拍攝新疆的初衷能看出，這名外國人對新疆誤解漸深。柯達引述瓦克的話稱，「2016、17年間，我四次訪疆，在新疆旅行兩個多月。2020年，瓦克還對媒體含沙射影地說，「那裡的女人不戴面紗」，20到60歲的男人離奇地少見，「和當地人聊天，是在置他們於危險。」

瓦克從一個少見的角度拍下一幢建築，配文「衰朽的新城和過於龐大的政府大樓」。（取材...
瓦克從一個少見的角度拍下一幢建築，配文「衰朽的新城和過於龐大的政府大樓」。（取材自觀察者網／推特圖）

瓦克還在多個場合和採訪中提到，「新疆」這個詞的英文直譯是「新的邊疆」（new frontier）。但據兵團日報2018年科普，分裂分子別有用心地把新疆一詞解釋成「新的疆土」，意即新疆本不屬於中國，用以歪曲歷史。但新疆實際上是「故土」。是左宗棠收復新疆後，清朝政府正式建省時取「故土新歸」之意，改稱西域為新疆。

新疆 攝影 中國

上一則

江西化工廠疑泄有毒氣體 村民倒地、農作物20分鐘枯乾

延伸閱讀

東奧男籃／NBA連線發威 日本熱身賽拉下法國

東奧男籃／NBA連線發威 日本熱身賽拉下法國
太陽能關鍵原料「多晶矽」美封殺新疆貨 利了誰？

太陽能關鍵原料「多晶矽」美封殺新疆貨 利了誰？
控種族滅絕 美籲企業退出新疆供應鏈

控種族滅絕 美籲企業退出新疆供應鏈
美國更新商業警示 供應鏈涉及新疆強迫勞動恐觸法

美國更新商業警示 供應鏈涉及新疆強迫勞動恐觸法

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
認親現場。（取材自聊城公安）

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

2021-07-14 02:17
男子拽著女子的脖子，女子雙腳騰空離地。（視頻截圖）

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

2021-07-12 13:00
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
當事男子和他的孩子。（取材自華商報）

山東男染梅毒 與智障女連生9娃「照顧不來 不會再生」

2021-07-12 10:02

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
官媒切割…吳亦凡崩了 又被網紅控：對員工動粗

官媒切割…吳亦凡崩了 又被網紅控：對員工動粗