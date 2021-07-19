我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

馬利中國建築公司遇襲擊 設備遭燒砸 3員工被綁架

編譯中心／綜合報導
圖為駐在馬利薩赫勒地區的法國軍隊。(美聯社)
圖為駐在馬利薩赫勒地區的法國軍隊。(美聯社)

環球網引述法新社消息報導，有三名中國人在西非國家馬利遭到綁架。馬利軍方表示，這三人在當地為中國建築公司工作，同時還有另外兩名鄰國的茅利塔尼亞人被綁架。

報導引述馬利武裝部隊17日說法指出，為建築公司工作的三名中國公民和兩名茅利塔尼亞人，在馬利與茅利塔尼亞邊境附近飽受戰爭蹂躪的薩赫勒地區（Sahel state）被綁架。

報導稱，馬利軍方還表示，距該國西南部克瓦拉鎮（Kwala）55公里的一處地點遭到襲擊，建築設備也被摧毀。目前馬利軍方暫未提供進一步細節。

馬利軍方表示，襲擊者還攻擊屬於中國建築公司「中國海外工程有限責任公司」（Covec）和茅利塔尼亞修路公司「ATTM」的起重機和自卸卡車等設備。

另據茅利塔尼亞媒體「Al-Akhbar」報導，槍手騎著摩托車攻擊設施，放火燒毀現場設備與油槽之後帶走人質。

法新社表示，目前無法獨立證實此項消息。

馬利北部自2012年爆發伊斯蘭動亂，之後蔓延到該國中部以及鄰國布吉納法索與尼日。目前已有上千人遭到殺害，數十萬人逃離家園。

不只在馬利的外國人，當地居民遭到綁架的消息時有所聞。法國記者奧利維爾‧杜博伊斯（Olivier Dubois）今年4月遭到馬利北部遭綁架，目前仍未被釋放。

中國 邊境

上一則

官員：香港疫苗接種率9月底可達7成 連41天本土零確診

下一則

力挺阿塞德 王毅：反對敘利亞政權更迭

延伸閱讀

馬利武裝分子襲擊中國公司 3中籍員工遭綁架

馬利武裝分子襲擊中國公司 3中籍員工遭綁架
機能衣股 Lululemon最受青睞

機能衣股 Lululemon最受青睞
中美科技股 該選哪一邊？

中美科技股 該選哪一邊？
免疫功能低者 打了疫苗仍有染疫風險 專家：應建防護牆

免疫功能低者 打了疫苗仍有染疫風險 專家：應建防護牆

熱門新聞

李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
認親現場。（取材自聊城公安）

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

2021-07-14 02:17
男子拽著女子的脖子，女子雙腳騰空離地。（視頻截圖）

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

2021-07-12 13:00
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
當事男子和他的孩子。（取材自華商報）

山東男染梅毒 與智障女連生9娃「照顧不來 不會再生」

2021-07-12 10:02

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年