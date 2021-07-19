力挺阿塞德 王毅：反對敘利亞政權更迭

中國外交部長王毅（左）17日會見敘利亞總統阿塞德。(新華社)

中國外交部長王毅 結束對土庫曼、塔吉克和烏茲別克等中亞三國訪問後，轉往敘利亞。他17日和敘利亞總統阿塞德會面時指出，中國反對任何在敘利亞進行「政權更迭」的企圖。另外，王毅也與敘利亞外長梅克達德舉行會談。對於解決敘利亞問題，王毅提出北京 四點主張。

新華社報導，王毅在與阿塞德會面時表示，中方堅定支持敘方維護國家主權、領土完整和民族尊嚴，反對任何在敘實施政權更迭的企圖；堅定支持敘方抗擊新冠疫情，將繼續向敘提供疫苗和抗疫物資；堅定支持敘方改善民生、加快重建，歡迎敘成為共建「一帶一路 」新夥伴，支持敘反對單邊制裁、緩解人道主義困境；堅定支持敘方打擊一切恐怖主義勢力，願同敘加強溝通協作，幫助敘提高反恐能力。

阿塞德則表示，王毅是「我連任總統後接待的第一個外國客人。」敘方始終視中方為真誠的夥伴和朋友，奉行「向東看」政策，在涉台、涉疆、涉港等問題上無條件支持中方，致力於深化對華友好合作。敘方希加入共建「一帶一路」倡議，加強對華經濟、科技、文化、教育等領域合作，同中方共同打擊恐怖主義。

另據本報系聯合報報導，王毅17日也與敘利亞外長梅克達德舉行會談。對於解決敘利亞問題，王毅提出北京四點主張。

一是堅持尊重敘國家主權和領土完整。尊重敘人民的選擇，放棄政權更迭的幻想，讓敘人民自主決定國家前途命運。

二是堅持民生為先和加快重建。解決敘人道危機的根本出路在於立即解除所有對敘的單邊制裁和經濟封鎖。

三是堅持有效打擊恐怖主義。打擊所有被聯合國安理會列名的恐怖組織，不能搞雙重標準。要尊重敘政府打恐主導權，反對借反恐操弄民族分裂。要承認敘為打恐付出的犧牲和貢獻。中方將支持敘反恐立場，共同促進國際反恐合作。

四是堅持包容和解的政治解決方向。要推動敘人民主導的政治解決，通過對話協商彌合各派分歧，為敘長治久安和發展振興奠定堅定政治基礎。