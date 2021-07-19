美將建3太空雷達監視中俄？環時轟無恥 促北京反制

美國擬於全球3地部署新陣列雷達，偵測範圍將超越美英菲林代爾基地的飛彈預警系統。 （取自DVIDS網站）

外媒報導，美國 正在全球籌建三個太空 雷達基地，並研發美軍「深空先進雷達能力」（DARC）等新的太空偵測系統，監控3.6萬公里外深空大小如足球的目標。對此，官媒環球時報昨天發表措辭強烈的社評指出，美國與盟友此舉顯然是將大國軍事博弈朝著太空方向延伸，並為贏得戰爭做準備，這給中國 敲響了警鐘，中方必須對此「無恥」舉動予以反制。

綜合英美俄媒體報導，為擴大太空偵監能力，美國正計畫在全球建造三個太空雷達基地，以「記錄俄羅斯和中國試圖使美國極其重要衛星出現故障的企圖」，首個設施預計於2025年投入使用。三個太空雷達基地預定地包括蘇格蘭或英格蘭南部、美國德州和澳洲等地。

報導指出，這項新的全球監測系統，是通過美國太空軍「太空暨飛彈系統中心」（SMC）正主導研發的美軍「深太空先進雷達能力」（DARC），可監控3.6萬公里外，大小如足球的任何物體，屆時各國發射至該區域的大量軍用衛星甚至太空武器都將無所遁形。

報導並引述美國太空部隊中校傑克·沃克稱，「這很必要，因為我們希望持續監控那些對我們在地球同步軌道上的系統構成威脅的目標」。目前，英國英皇家空軍參謀長、空軍上將威格斯頓稱已和美方就此展開討論。

對此，環球時報發布社評指出，美英軍方官員稱這項舉動是為了讓太空「更加安全」，但事實上，這是有可能進一步改變全球軍事競爭方向的重大加碼行動，美國與盟友發展DARC的首要目的顯然是要為贏得戰爭做準備，威懾中俄。

社評稱，中俄必須強烈反對美國將大國軍事博弈朝著太空方向延伸，反對美國與盟國堂而皇之地構建DARC。兩國要揭露美國用宣揚中俄威脅而進一步發展太空戰能力的無恥作法，如果美方一意孤行，中俄就需要採取對應性反制措施，讓美國的狂妄計畫在戰略上落空。

美國建DARC給中國尤其敲響了警鐘。中國包括空間站在內的各種太空活動進入頻密期，美國在公然威脅中國這些活動的安全。中國一定要加快太空反擊能力建設，堅決壓制美方挑起太空衝突的任何衝動。「我們決不能在這些投入上猶豫含糊，必須清楚，外太空安全正在成為中國整體國家安全新的基石」。