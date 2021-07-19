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女排+跆拳金牌雙組合 朱婷、趙帥任東奧中代表團旗手

中國新聞組／香港19日電
朱婷曾先後協助中國國家隊奪得2015年、2019年世界盃以及2016年里約奧運會冠軍。圖為朱婷在比賽中傳球。(新華社資料照片)
朱婷曾先後協助中國國家隊奪得2015年、2019年世界盃以及2016年里約奧運會冠軍。圖為朱婷在比賽中傳球。(新華社資料照片)

中國體育代表團透露，綜合考慮了運動員代表性和賽程安排等各方面因素後，宣布中國女排隊長朱婷，以及中國男子跆拳道領軍人物趙帥，將雙雙出任東京奧運會開幕式中國體育代表團旗手。

文匯報報導，中國國家隊過往大多由籃球隊成員擔任旗手，從2004年閉幕式開始才選擇一些非男籃的旗手，在雅典奧運田徑實現歷史性突破的劉翔，便成為代表團在夏季奧運首位來自男籃以外項目的旗手。

據報導，本屆開幕式旗手、26歲的朱婷出生於河南，現為中國女排隊長，曾先後協助中國國家隊奪得2015年、2019年世界盃以及2016年里約奧運會冠軍，形象也相當正面。

對於能成為旗手，朱婷表示已準備就緒：「感謝代表團對女排、對我的肯定與信任。擔任旗手是一份榮譽，也是一份責任，讓我更有動力，去做好每一天、走好每一步。大賽將至，保持平常心，全力以赴，我們的目標還是升國旗奏國歌。」

另外，即將年滿26歲的趙帥出生於遼寧，是中國男子跆拳道隊領軍人物，他在2016年里約奧運奪得跆拳道男子58公斤級金牌，助中國男子跆拳道隊實現奧運金牌零的突破。

在談到成為旗手的感受時，他說：「作為運動員，上年東奧延期的確令心態出現波動，但教練的疏導幫助我調整了心態。感謝祖國能夠讓我順利出征這次比賽，更有幸能夠同時擔任代表團的旗手，我也會以此為動力繼續在賽場上為祖國爭光。」

另外，央視網報導，東京奧運會開幕式出場順序也已出爐：希臘第一個出場，難民奧運代表隊第二個出場、東道主日本最後出場。根據新規，未來幾屆奧運會東道主將倒數出場，美國和法國分別排在倒數第三和倒數第二。其餘代表團出場順序將按照日語「五十音」順序排定。中國代表團排第111出場。

東京奧運 中國 美國

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