澄清抵制傳聞？中對日表態：互助辦好東奧、冬奧

中國駐日大使孔鉉佑表示，盼中日相互支持，共同辦好奧運和明年冬奧。(取材自央視新聞)

東京奧運 會開幕前夕，中國 駐日大使孔鉉佑接受央視專訪時強調，北京 明年初將舉辦冬季奧運會，希望中日相互支持，共同辦好夏季奧運會和明年初的冬季奧運會。

由於新疆等人權議題發酵，西方國家近期傳出抵制明年北京冬奧會的聲音。此外，近期日方多次關切台海情勢，中方出席東京奧運會的情況也受到關注。孔鉉佑這番表態，似有意澄清外界對於抵制奧運會的傳聞。

對即將舉行的東京奧運會，孔鉉佑用三個關鍵詞表達看法。一是抗疫，東京奧運會的口號是「激情相聚」，這代表了疫情之下國際社會的一種期待。相信東京奧運會能夠成為弘揚奧林匹克精神，在疫情之下給世界帶來勇氣，信心和希望的一次盛會。

二是團結，北京明年初將舉辦冬季奧運會。希望中日相互支持，共同辦好夏季奧運會和明年初的冬季奧運會。三是可持續。東京奧運會確定的辦會方針就是簡約，強調奧林匹克事業的可持續性。

他強調，中方對明年如期舉辦北京冬奧會很有信心，將以東京奧運會為契機，向世界大力推介明年初在北京舉行的冬季奧運會，實現明年順利接棒。

孔鉉佑表示，賽場外中方也會以多種方式，全方位參與東京奧運會。一批中國企業成為東京奧運會和各國奧運代表團的贊助商，大量奧運相關體育器材，包括奧運有關的周邊產品是「中國製造」。