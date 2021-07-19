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澄清抵制傳聞？中對日表態：互助辦好東奧、冬奧

記者羅印冲／綜合報導
中國駐日大使孔鉉佑表示，盼中日相互支持，共同辦好奧運和明年冬奧。(取材自央視新聞)
中國駐日大使孔鉉佑表示，盼中日相互支持，共同辦好奧運和明年冬奧。(取材自央視新聞)

東京奧運會開幕前夕，中國駐日大使孔鉉佑接受央視專訪時強調，北京明年初將舉辦冬季奧運會，希望中日相互支持，共同辦好夏季奧運會和明年初的冬季奧運會。

由於新疆等人權議題發酵，西方國家近期傳出抵制明年北京冬奧會的聲音。此外，近期日方多次關切台海情勢，中方出席東京奧運會的情況也受到關注。孔鉉佑這番表態，似有意澄清外界對於抵制奧運會的傳聞。

對即將舉行的東京奧運會，孔鉉佑用三個關鍵詞表達看法。一是抗疫，東京奧運會的口號是「激情相聚」，這代表了疫情之下國際社會的一種期待。相信東京奧運會能夠成為弘揚奧林匹克精神，在疫情之下給世界帶來勇氣，信心和希望的一次盛會。

二是團結，北京明年初將舉辦冬季奧運會。希望中日相互支持，共同辦好夏季奧運會和明年初的冬季奧運會。三是可持續。東京奧運會確定的辦會方針就是簡約，強調奧林匹克事業的可持續性。

他強調，中方對明年如期舉辦北京冬奧會很有信心，將以東京奧運會為契機，向世界大力推介明年初在北京舉行的冬季奧運會，實現明年順利接棒。

孔鉉佑表示，賽場外中方也會以多種方式，全方位參與東京奧運會。一批中國企業成為東京奧運會和各國奧運代表團的贊助商，大量奧運相關體育器材，包括奧運有關的周邊產品是「中國製造」。

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奧林匹克歷史上第一台個性化徽章製作機17日亮相，使用者經過簡單操作即可將個人形象雷射到北京2022冬奧會主題的徽章上。圖為一名收藏者展示以自己頭像訂製的北京冬奧會徽章。(中新社)

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