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中駐日大使：盼中日相互支持 共同辦好奧運和明年冬奧

記者羅印冲／即時報導
中國駐日大使孔鉉佑表示，盼中日相互支持，共同辦好奧運和明年冬奧。取材自央視新聞
中國駐日大使孔鉉佑表示，盼中日相互支持，共同辦好奧運和明年冬奧。取材自央視新聞

東京奧運會開幕前夕，中國駐日大使孔鉉佑接受央視專訪時強調，北京明年初將舉辦冬季奧運會，希望中日相互支持，共同辦好夏季奧運會和明年初的冬季奧運會。

由於新疆等人權議題發酵，西方國家近期傳出抵制明年北京冬奧會的聲音。此外，近期日方多次對台海情勢表達關切，中方出席東京奧運會的情況也受到關注。孔鉉佑這番表態，似有意澄清外界對於抵制奧運會的傳聞。

對於即將舉行的東京奧運會，孔鉉佑用三個關鍵詞表達看法。一是抗疫，東京奧運會的口號是「激情相聚」，這代表了疫情之下國際社會的一種期待。相信東京奧運會能夠成為弘揚奧林匹克精神，在疫情之下給世界帶來勇氣，信心和希望的一次盛會。

二是團結，北京明年初將舉辦冬季奧運會。希望中日相互支持，共同辦好夏季奧運會和明年初的冬季奧運會。三是可持續。東京奧運會確定的辦會方針就是簡約，強調奧林匹克事業的可持續性。日方提出要為後人留下豐厚的奧運遺產。

他強調，中方對明年如期舉辦北京冬奧會很有信心，將以東京奧運會為契機，向世界大力推介明年初在北京舉行的冬季奧運會，實現明年順利接棒。

作為一名體育運動愛好者，孔鉉佑說，除了增強體能，體育運動還會讓人的思維更開闊，增加與他人交流的機會。奧運會更是如此。奧運會不僅是競技場，也是宣講台。

他提到，年少的時候喜歡速度滑冰，冬季運動。進入大學以後，足球、游泳都是他的愛好。

孔鉉佑表示，賽場之外，中方也會以多種方式，全方位參與東京奧運會。一批中國企業成為東京奧運會和各國奧運代表團的贊助商，大量奧運相關體育器材，包括和奧運有關的周邊產品是「中國製造」。

目前，中國體育健兒陸續抵達東京，孔鉉佑說，做好中國運動員參賽的保障工作是大使館義不容辭的責任，是當下駐日使館工作的重中之重。同時也會密切了解和這次賽場有直接關係的一些地區，包括東京的疫情動向，及時向中國提供有關訊息。將全力確保中國體育代表團平安、順利、安全地圓滿完成這次參加東京奧運會的各項任務。

東京奧運 中國 北京

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