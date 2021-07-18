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秘魯總統候選人訪中使館 促加強與中關係 盼疫苗快供貨

中國新聞組／北京18日電
秘魯總統候選人卡斯蒂約希望中方加緊腳步供應秘魯所需的新冠病毒疫苗。(路透)
秘魯總統候選人卡斯蒂約希望中方加緊腳步供應秘魯所需的新冠病毒疫苗。(路透)

中央社報導，可望獲確認成為下屆秘魯總統的左派候選人卡斯蒂約（Pedro Castillo）與中國加強關係，並要求中方加緊腳步供應秘魯所需的新冠病毒疫苗。另外，中國駐秘魯大使館17日在官網刊發聲明駁斥秘魯個別政客抹黑中國疫苗。

據報導，卡斯蒂約的經濟顧問佛蘭克（Pedro Francke）16日對路透作上述表示。秘魯6月6日舉行總統大選第二輪投票，選務當局迄今尚未宣布結果，卡斯蒂約自認勝券在握。

卡斯蒂約與佛蘭克近日走訪中國駐利馬大使館，這是各國駐當地外交使節團中，卡斯蒂約在選後第一個前往拜會的使館。

秘魯1月宣布與中國國藥集團達成協議，將採購約3800萬劑疫苗。如今對秘魯疫苗供貨逐漸成形，本周雙方又在協議中加碼300萬劑。

佛蘭克在電話中告訴路透：「在拜會時，有談到疫苗，我們要確保疫苗快速交貨，因為這對國家醫療體系和經濟都很重要。」若選舉結果揭曉，確定卡斯蒂約當選，佛蘭克則可望出任經濟部長。

秘魯生產銅和其他金屬，相關礦藏豐富，而中國是主要買主。

此外，中國駐秘魯大使館17日在官網刊聲明寫道：「近日，針對秘魯個別政客在媒體上對中國國藥集團新冠疫苗的抹黑，中國駐秘魯使館第一時間發表聲明駁斥，對有關不負責任、缺乏基本科學依據的不實言論予以強烈譴責，強調國藥疫苗的有效性、安全性、存儲和運輸便利性受到廣泛認可，已在世界衛生組織及80多個國家、地區和國際組織獲批緊急使用或市場准入。」

該聲明還稱，「作為最早運抵秘魯的新冠疫苗，國藥疫苗為切實保護秘一線醫護人員和百姓的生命安全和健康作出了突出貢獻。使館正告有關政客立即停止散布謊言。」

疫苗 中國 國藥

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