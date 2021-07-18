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訪中仍有餘地？路透：美副國務卿行程溝通中

中國新聞組／北京18日電
美國國務院一名高級官員表示，美方正與中方就美國副國務卿薛曼可能的訪華行程安排進行磋商。(路透)
美國國務院一名高級官員表示，美方正與中方就美國副國務卿薛曼可能的訪華行程安排進行磋商。(路透)

路透報導，美國國務院一名高級官員表示，美方正與中方就美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）可能的訪華行程安排進行溝通，時間或訂於其亞洲之行的最後一站。當然，前提是雙方都安排妥當的話。

美國國務院日前宣布，薛曼將於7月18日至25日訪問日本、南韓和蒙古，但沒有提到會在中國停留。此前，外交政策圈預計薛曼會在中國停留，一些媒體也曾報導過這一消息。

據報導，這位不願透露姓名的官員表示，薛曼的行程安排中有訪問中國的餘地，如果要增加訪問停留地的話，將安排在她亞洲之行的最後一站。「對於每一次這樣的(訪問)，我們都非常努力地與每個國家敲定一系列安排....我們正在與中華人民共和國協商這些安排，」這位官員表示。

報導稱，這名官員指出，目前是美中關係一個「具有挑戰性的時刻」，但他補充說，美國對與中國接觸總是持開放態度，如果解除是實質性的。

今年3月，美國和中國在阿拉斯加舉行了拜登政府執政以來的首次高級外交會談，中國對美國在會談前宣布的制裁表示憤怒。自那以來，兩國幾乎沒有進行過面對面的高層接觸。在那次會議之前，華盛頓方面已採取了一系列行動，包括開始吊銷中國電信公司在美營運牌照，以國家安全擔憂為由傳喚多家中國信息技術公司，以及就香港問題升級制裁措施。

美國周五剛對七名中國官員實施制裁，指因中國壓制香港民主。這是華盛頓要求北京方面為其所稱的侵蝕香港法治的行為負責採取的最新行動。

當被問及如何描述中美之間的信任程度時，這位官員表示，目前雙邊關係並不是關乎信任。「這個問題很複雜。所以我認為此刻用信任來描述是不合適的。它關乎我們可以共同做些什麼，以及我們將如何處理一種非常複雜的關係，」該官員表示。

中國 美國 香港

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