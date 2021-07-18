王毅：支持建通道 連接中南亞 深化執法合作打擊3勢力

「中亞和南亞：地區互聯互通的挑戰和機遇」高級別國際會議16日在烏茲別克首都塔什干舉行。（取自中國外交部網站）

據中國 外交部網站消息，國務委員兼外長王毅 16日在中亞國家烏茲別克首都塔什干出席「中亞和南亞：地區互聯互通的挑戰和機遇」高級別國際會議時提出，中國支持打通連接中亞和南亞的南北通道建設，幫助域內國家由「陸鎖國」向「陸聯國」轉型，共建連接歐亞、通達南北的國際運輸大通道。

王毅表示，中國願與中亞和南亞國家攜手努力，以高質量共建「一帶一路 」為主線，打造更緊密的區域互聯互通夥伴關係。王毅並對推進中亞和南亞互聯互通提出四點倡議：

一、堅持開放包容，弘揚夥伴精神。中方反對以互聯互通為名搞地緣政治博弈，願秉持共商共建共享理念，與各方開闢融合發展的光明前景。

二、堅持軟硬並進，促進設施聯通。中方願同各方對接基礎設施發展戰略，同步推進「硬聯通」與「軟連接」，努力構建全方位、立體化、可持續的互聯互通網絡。

三、堅持互利共贏，加大資金融通。中方呼籲世界銀行、亞洲基礎設施投資銀行、亞洲開發銀行、絲路基金投資互聯互通項目，拓寬多樣化融資渠道，廣泛吸引民間和社會資本參與。

四、堅持共同安全，破解合作困境。中方敦促有關國家信守承諾，履行義務，力避阿富汗安全局勢惡化蔓延。

王毅強調，中方將深化同各方開展執法安全合作，共同打擊地區「三股勢力」（指暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力）、販毒和跨國有組織犯罪，做好共建「一帶一路」項目安保工作，為地區互聯互通建設創造穩定、安全、和平的外部環境。

這次會議是由烏茲別克舉辦，阿富汗、巴基斯坦等國領導人，以及中國、俄羅斯、哈薩克、塔吉克、土庫曼、印度、孟加拉、馬爾地夫、沙烏地阿拉伯、科威特、土耳其等國外長，聯合國秘書長，歐盟外交與安全政策高級代表等人分別以線下或視訊方式出席。

此外，中國外交部在官網公告，王毅17日在大馬士革與敘利亞外長米格達德舉行會談。王毅表示，中方將繼續向敘提供疫苗和抗疫物資。敘方是共建「一帶一路」的合作夥伴，中方願同敘方探討推進互利合作的有效途徑，加強農業、經貿等領域合作。中方支持加强兩國反恐合作，願幫助敘方提高反恐能力。

米格達德表示，中國是敘重要和親密的朋友。敘方祝賀中國共產黨成立100周年，譴責一切抹黑攻擊中國的言行，反對干涉中國內政。敘利亞在任何情況下都始終同中國站在一起。