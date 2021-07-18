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中企巴士遭自殺炸彈客攻擊 環時放話「雖遠必誅」

中國新聞組／北京18日電
7月17日，中國赴巴基斯坦跨部門聯合工作組組長、外交部涉外安全司副司長吳偉（前排左五）與中國駐巴大使農融（前排左四）帶領現場人員集體肅立默哀。(新華社)
7月17日，中國赴巴基斯坦跨部門聯合工作組組長、外交部涉外安全司副司長吳偉（前排左五）與中國駐巴大使農融（前排左四）帶領現場人員集體肅立默哀。(新華社)

14日發生在巴基斯坦北部導致中方人員9死、28人受傷的巴士爆炸案，經調查確定為自殺炸彈客所為。中國公安部長趙克志昨天表示，國家主席習近平高度重視此事，中方除強烈譴責實施這一暴行的組織和人員，並已派出刑事偵查技術專家赴巴協助調查。官媒環球時報更揚言，誰向中國人下毒手都是自取滅亡，「雖遠必誅」。

14日早上7時，中國企業承建的達蘇水壩與水電站專案班車在赴施工現場途中遭遇爆炸，巴基斯坦官方一度稱是這是一起巴士機械故障造成的意外，但中方不滿意這種說法，總理李克強前天與巴基斯坦總理康恩通電話，外交部長王毅、公安部長趙克志也與巴基斯坦各部門交涉，並派出跨部門聯合工作組赴巴協助調查，釐清事實真相。

經進一步調查，巴基斯坦英文報紙「黎明報」報導稱，此次爆炸案，為自殺炸彈客所為，他駕駛載有爆裂物的汽車衝撞巴士所導致。「駕駛衝撞第一輛巴士，接著發生了爆炸。然而，由於引信故障，爆裂物沒有完全引爆。第二輛巴士的駕駛看見前方巴士被撞後，試圖急轉彎但失控，造成巴士墜谷，導致車上多數人喪命。」

新華社報導，巴國總理康恩已就此事向中國政府和遇難人員家屬表示深切哀悼和慰問。趙克志昨天再與巴國內政部部長緊急通話。趙克志表示，中國政府高度重視在巴發生的中方人員遇襲傷亡事件，國家主席習近平作出重要批示。中方對實施這一暴行的組織和人員予以強烈譴責，希望雙方一道查明真相，嚴懲幕後組織者和相關人員。

官媒環球時報在事發當日即對此事件發表評論稱，誰向中國人下毒手都是自取滅亡，「雖遠必誅」。昨天再發出「銳評」對巴國內反政府力量喊話：對中國人員和專案實施恐怖襲擊，就等於把自己擺到了中國敵人位置上，中國一定會堅決支持巴政府剿滅。必要時，中國還可以派出特種部隊等力量參與聯合行動，「殺一儆百」。

另中國赴巴基斯坦跨部門聯合工作組與駐巴使館工作人員，17日趕赴事發現場弔唁在恐襲事件中遇難的9名中國人，並強調任何干擾破壞都無法撼動中巴友誼。

中國 公安 習近平

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