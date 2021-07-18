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「應對中國頻繁在釣島活動」日將在九州部署20架F-35B

中國新聞組／北京18日電
日本宣布，將在九州部署一支由約20架尖端隱形戰機F-35B組成的飛行隊。(路透)
日本宣布，將在九州部署一支由約20架尖端隱形戰機F-35B組成的飛行隊。(路透)

日本防衛大臣岸信夫16日宣布，將在位於九州島宮崎縣的新田原基地部署一支由約20架尖端隱形戰機F-35B組成的飛行隊，並與美軍共同訓練。日媒分析，此次部署旨在應對中國在釣魚島、沖繩附近的「頻繁活動」。美國日前稱將在關島和提尼安島地區部署約25架F-22 「猛禽」戰鬥機的行動，也被認為是美向中發出的「強烈威懾信號」。

觀察者網報導，日本廣播協會（NHK）16日報導，岸信夫當天召開記者會，宣布將在位於九州島宮崎縣的新田原基地部署尖端隱形戰機F-35B。日本防衛省進一步表示，日本計畫在2024年引進6架，2025年引進2架F-35B戰機，最終將在新田原基地部署一支由約20架F-35B戰機組成的飛行隊。

日本經濟新聞17日報導，此次部署旨在應對中國在釣魚島、沖繩附近的「頻繁活動」，提高日本西南諸島周邊的應對能力。日本防衛省九州防衛局局長伊藤哲也在說明原因時暗示中國，稱「周邊國家的航空戰鬥力的近代化非常顯著」。朝日新聞分析稱，日本防衛省的目標是確保日本制空權。

F-35B戰機為美國海軍陸戰隊及英國皇家海軍採用，屬於第五代戰鬥機，能實現短距離起飛以及垂直降落。日本讀賣新聞援引防衛省官員的話稱，F-35B戰機是日本離島防衛的王牌。

岸信夫並在記者會上稱，在新田原基地部署F-35B「最為合適」。相關報導指出，新田原基地與美軍部署F-35B戰機的岩國基地非常接近，方便與美軍進行共同訓練；更重要的是，新田原基地靠近日本西南諸島，距離琉球群島，以及中國釣魚島都非常近。

據日本政府2018年底制訂的「中期防衛力整備計畫」，2023年前，日本將引進18架F-35B戰機。日本讀賣新聞分析，日本政府大規模引進F-35B戰機，也是為了填補與中國的航空戰鬥力差距。

另總部位於夏威夷的美國太平洋空軍司令部表示，本月將從夏威夷空軍國民警衛隊和阿拉斯加的埃爾門多夫·理查森聯合基地部署大約25架F-22 「猛禽」戰鬥機到關島和提尼安島地區，執行名為「太平洋鋼鐵·2021」的演習行動。

CNN引述分析人士認為，此次不同尋常的大規模部署，是美國向「潛在對手」中國所發出的「強烈威懾信號」。「太平洋空軍正在證明，他們可以在短時間內部署比（中國）目前全部庫存數量相同或是更多的第五代戰鬥機。」美國國防顧問卡爾·舒斯特爾認為。

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