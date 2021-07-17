珠海隧道滲水 「跑出來時，水已淹頸」 14人失聯

廣東省珠海市興業快線（南段）項目石景山隧道施工段十五日凌晨發生透水事故，導致十四名施工人員被困。（中通社）

廣東省珠海市興業快線（南段）項目石景山隧道施工段15日凌晨發生透水事故，導致14名施工人員被困。截止至16日晚間，14人仍未救出且無法聯繫，當局已調派上千名人力持續救援。

珠海市副市長張宜生表示，救援已向隧道內推進395公尺，距離受困點還有764公尺，在救援過程中，抽排設備等在隧道內長時間作業排放大量一氧化碳，導致隧道內一氧化碳濃度快速上升，現場救援異常困難。

綜合媒體報導，有幸運逃脫的工人餘悸猶存地表示，事發時，他拉著弟弟往洞口一路奔跑，大概十分鐘的時間，他們在前面跑，水就在後面追，「跑出來的時候，水已經淹到了頸」。

珠海隧道工程意外，幸運逃脫的工人餘悸猶存地表示，水就在後面追，「跑出來的時候，水已經淹到了頸」。（新華社）

另一位施工人員則描述，此前隧道就已出現漏水，事發時水從一側隧道湧入另一側隧道，隧道施工方向呈下坡狀，從洞口到施工地段有30米高差。隧道施工方權威人士證實了工人的說法，是隧道塌方後透水致工人被困。

興業快線(南段)項目建設單位為珠海市公路事務中心，代建單位為珠海城建市政有限公司，施工單位為中鐵二局集團有限公司。14名被困人員為福建省卓智建設工程有限公司員工，多為湖南籍。