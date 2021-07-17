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小三慫恿他殺子 重慶狠父15樓拋下小姊弟

中國新聞組／北京17日電
涉嫌蓄意殺人的張波（右）與出軌女友葉誠塵。（取材自澎湃新聞）
涉嫌蓄意殺人的張波（右）與出軌女友葉誠塵。（取材自澎湃新聞）

2020年11月，重慶市一對年齡不到3歲的姊弟從15樓家中墜地身亡，孩子的父親張波當時在現場稱因自己疏於照顧，才讓兩個孩子失足墜樓，自責到撞牆大哭還抓爛了臉。經警方深入調查發現，這對小姊弟是由張波和出軌女友葉誠塵合謀殺害，由父親張波親手從窗口拋下樓。張波和葉誠塵已被警方依涉嫌故意殺人罪拘捕。

此案將於26日開庭。小姊弟的母親陳女士回憶孩子在醫院死亡時，當時醫師叫張波進去看最後一眼，張波馬上就回答了一句我不去。「他（張波）根本對女兒就沒有感情，虎毒尚不食子，我不知道他們為什麼那麼狠心，連兩個孩子都不放過。我不會刑事諒解，也不要一分的賠償，希望他倆都判死刑」，陳女士說。

重慶市一對年齡不到3歲的姊弟，被親生父親從15樓家中窗口拋下樓身亡。（取材自廣東...
重慶市一對年齡不到3歲的姊弟，被親生父親從15樓家中窗口拋下樓身亡。（取材自廣東台觸電新聞）

香港01、正觀新聞報導，2020年11月2日下午3時許，這對分別是2歲、1歲的小姊弟，從重慶市南岸區錦江華府小區的15樓住處墜樓死亡。事發後孩子的父親張波身著睡衣、拖鞋坐在地上嚎啕大哭，自責沒把孩子照顧好，讓人們覺得這是一場意外。但孩子母親陳女士覺得疑點重重，窗戶連大人都不易打開了，兩個小孩怎麼可能一起掉下去？一個多月後，她接到了警方的通知，指兩個孩子的死亡是張波和其出軌女友葉女共同策畫。

報導說，2019年4月，張波在與陳女士婚後兩年提出離婚，並隱瞞已婚有子的身分同時追求葉誠塵。2020年2月，張波與陳女士協議離婚，張波需向陳女士支付人民幣80萬元（約12萬美元）作為補償，並約定女兒由陳女士撫養，兒子在6歲前則由張波撫養。

重慶一名父親竟受出軌對象慫恿，將年幼姊弟從窗戶往外丟下。圖為事發地點。 （網易新...
重慶一名父親竟受出軌對象慫恿，將年幼姊弟從窗戶往外丟下。圖為事發地點。 （網易新聞）

葉女在得知張波有孩子後，多次表示無法接受，要和他分手。張波為與她結婚，和葉女商討以意外墜樓的方式殺死一對兒女。2020年10月，兩人以給女兒買衣服為由將她接到自己家中伺機作案未果；同年11月2日，張波再次要求女兒來自己家中，趁陳女士、自己母親不在場時，抱住正在玩耍的兩個孩子的雙腿，從窗戶拋出，營造意外墜樓的假象。

2020年11月10日，重慶市公安局南岸區分局將同是26歲的張波、葉女拘捕，並以涉嫌故意殺人罪刑拘。重慶市五分檢認為，二人共同故意殺人，應以故意殺人罪追究刑事責任，將他們起訴至重慶市第五中院。

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