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東奧倒數 東京街頭見京滬牌轉播車 日網友驚訝「中國紅」

中國新聞組／北京17日電
東京奧運會開幕倒數計時，霸氣的轉播車和中國車牌吸引日本網友的注意。（取材自推特）
東京奧運會開幕倒數計時，霸氣的轉播車和中國車牌吸引日本網友的注意。（取材自推特）

東京奧運會開幕倒數計時，一舉一動備受關注。一位網友，在東京都中央區連發兩條推特，分享了在街頭拍攝的照片，發文指出：「這是中國國營（電視台）的轉播車嗎？好像已經看到3輛了。」引發討論。

日本網友在網路分享，拍到中國轉播車的照片。（取材自推特）
日本網友在網路分享，拍到中國轉播車的照片。（取材自推特）

觀察者網報導，這名日本網友還拍到了上海文化廣播影視集團（SMG）的車輛，中文標語「傳播世界的力量」在異國街頭得到充分詮釋。

此外，掛著滬牌、京牌的車出沒在東京都，日本網友自然猜測，「這是奧運的轉播車吧？」據@央視新聞微博日前的消息，中央廣播電視總台4K/8K超高清轉播車飄洋過海，還申請了日本臨時牌照。央視轉述網友的話說，「看到京A京C牌照的車，是我們的中國紅沒錯了！」

據央視日前報導，總台分批次派出近800人前方報導團隊前往日本。其中包括奧運報導團隊360人，奧運賽事信號製作和技術支撐團隊316人，殘奧會相關工作人員120人。

仔細看能發現，SMG的轉播車也申請了白底紅槓的臨牌。SMG電視新聞中心官方客戶端@看看新聞14日報導稱，上海文廣傳媒旗下SMT天鷹4K超高清轉播團隊駕駛6輛轉播車出征東京，於7月14日夜裡正式抵達，並前往場館，每輛車都貼上了日本當地配發的專用臨時號牌。

霸氣的轉播車和中國車牌吸引了日本網友的注意。「哇，中國的10噸轉播車掛著中國車牌在路上！」有網友拍下這難得的場面。

消息傳到中國，微博網友開始就著「央媽」的北京車牌瘋狂玩梗。「京牌進東京，毫無違和感」、「有什麼問題嗎？」，另有網友說，確實「東京也是京啊……」

由於日本是右邊駕駛國家，也有網友疑惑「左駕在日本開沒問題嗎？」有人回答說，「沒問題，日本賣的進口豪車都是左駕的。」

來自中國各地的轉播車，6月在上海港乘坐貨輪抵日，參與東奧信號製作工作。查閱過去的報導發現，2001年國際奧委會成立了「奧林匹克廣播服務公司（OBS）」，OBS主導了自2008年北京奧運會以來的所有奧運賽事電視信號製作。

此外，廣東台觸電新聞7月14日報導稱，參與2020東京奧運手球製作的廣東廣播電視台4k轉播車和工具車6月中旬從廣州出發，經上海港轉乘貨輪，與全球各地參與本次奧運製作的轉播車於日本橫濱港匯合。

此外，據觀察者網報導，東京奧運會開賽在即，中國奧運團隊準備就緒，777人即將前往東京。但是日本方面似乎還沒準備好，延期一年的時間，他們不僅沒控制住疫情，還沒搞好比賽場地。

作為東奧會鐵人三項和公開水域游泳比賽賽場的東京台場海濱公園，即使到現在，居然仍是臭氣熏天。

新冠疫情管控上，除了之前的多起確診外，7月14日，就又曝出巴西奧運代表團檢測出集體感染新冠病毒事件。數十名成員的大規模感染，引發了對運動員-工作人員-本地人交叉傳播的擔憂。

受新冠疫情影響，日方也訂出了乒乓球比賽新規則，不允許運動員用手或毛巾接觸球檯，不允許運動員吹球。

對此，網友們表示了強烈的不滿。

有人擔心，這像是縛住中國乒乓球隊隊的手腳，「要命，這條新規別給孩子整得不會開球了」。有人指責，為什麼有些該做的防疫不做，有些卻偏要苛求，東京奧組委能幹點正事？中國乒協主席劉國樑表示，衝刺封閉訓練已結束，調整後的選手們信心滿滿，只待兵發東京。

取材自推特
取材自推特
日本網友在網路分享，拍到中國轉播車的照片。（取材自推特）
日本網友在網路分享，拍到中國轉播車的照片。（取材自推特）
（取材自推特）
（取材自推特）

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