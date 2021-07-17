首度APEC同框拜登 習近平：中國將捐30億美元助抗疫

亞太經合組織（APEC）舉辦線上領導人特別會議，此次也是中國國家主席習近平(下左一)與美國總統拜登(下右二)首次在會議上同框。（取材自APEC官網）

亞太經合組織（APEC ）16日以線上形式舉行領導人特別會議，中國 國家主席習近平 和美國總統拜登首次在會上同框。拜登強調美國對自由與開放印太地區的承諾和願景，習近平則稱中方向發展中國家提供了5億多劑疫苗，未來3年內還將再提供30億美元國際援助。外媒觀察，APEC成為中美角力的最新平台。

新華社報導，本次會議由今年APEC主辦國紐西蘭倡議召開，習近平在北京以視訊方式，出席亞太經合組織領導人（APEC）非正式會議並發表講話。

習近平指出，早日戰勝疫情、恢復經濟增長，是亞太各成員當前最重要的任務。中國向亞太經合組織（APEC）捐資成立「應對疫情和經濟復甦」子基金，有助於亞太經濟體早日戰勝疫情、實現經濟復甦。

習近平強調，中方克服自身大規模接種帶來的挑戰，向發展中國家提供了5億多劑疫苗，未來三年內還將再提供30億美元國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。中方支持疫苗知識產權豁免，願積極參與保障疫苗供應鏈穩定安全、促進關鍵物資流通等合作倡議，採取有效措施確保人員健康安全有序往來。

習近平指出，中國推動貿易和投資自由化便利化，要拆牆而不要築牆，要開放而不要隔絕，要融合而不要脫鉤，引導經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

他認為，全球數位經濟是開放和緊密相連的整體，合作共贏是唯一正道，封閉排他、對立分裂只會走進死胡同，要努力構建開放、公平、非歧視的數位營商環境。

習近平還表示，要深化區域經濟一體化，推動貿易和投資自由化便利化，早日建成高水平亞太自由貿易區。中方已率先完成區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）核准工作，期待協定今年內正式生效。