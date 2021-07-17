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中概股來美IPO再喊卡 阿里注資 小紅書暫停上市

記者戴瑞芬、蔡敏姿／北京17日電
阿里注資的小紅書公告將暫停在美國上市。（東方IC圖）
阿里注資的小紅書公告將暫停在美國上市。（東方IC圖）

中國大型科技股赴美IPO再傳煞車，阿里注資的小紅書公告將暫停在美國上市。

今年由於快手、知乎、B站等內容社區產品和平台相繼來美上市，備受資本青睞，機構評估，小紅書的用戶群體擁有較高的購買力，使小紅書上市頗具競爭力，小紅書目前的月度活躍用戶人數已經突破1億人。

第一財經報導，小紅書3月啟動來上市。市場評估，小紅書來美上市IPO規模達或10億美元，最新估值或超百億美元。

但在「滴滴出行」6月底來美上市，隔天被中國監管要求下架App並進行網路安全審查，隨即引發中概股監管趨嚴，包括健身蘋果Keep、影音平台喜馬拉雅、貨運平台貨拉拉等紛紛取消來美IPO，如今小紅書也傳出將暫停美股上市。

另據彭博引述知情人士透露，中國計畫讓赴香港公開上市的公司可免於申請網路安全監管機構的批准，從而為選擇香港、而不是美國上市的網路公司消除擔憂。

知情人士稱，在中國監管官員近期與投行等機構的會議上，傳達了擬對赴港上市不做正式網路安全審查要求的安排。消息說，根據新的框架，所有的股份發行，包括在香港發行上市，都需要中國證監會的批准。獲得中國證監會通報情況的投行人士的印象是，對赴港上市的批准程序要比赴美國簡單。

小紅書 中國 美國

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