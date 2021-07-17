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習近平致電阿富汗總統 支持和平重建

中國新聞組／北京17日電
中國國家主席習近平與阿富汗總統甘尼通話。(取材自人民網)
中國國家主席習近平與阿富汗總統甘尼通話。(取材自人民網)

美國撤離阿富汗造成地區政局平衡改變，在外長王毅表達中方願協助阿國政治和解後，中國國家主席習近平16日同阿富汗總統甘尼通電話，稱中方支持「阿人主導、阿人所有」原則，支持阿富汗早日和平重建。中方也將繼續為阿方抗擊疫情提供支持和幫助，並希望阿方加強對在阿中國公民和機構的安全保護。

人民日報報導，習近平指出，中國和阿富汗是傳統友好鄰邦，始終相互理解、相互幫助。新冠肺炎疫情發生以來，兩國人民同舟共濟、守望相助，深化了兩國友誼與合作。

習近平強調，中方堅定支持阿富汗政府維護國家主權、獨立、領土完整。這符合阿富汗人民和本地區國家的利益。中方始終認為，政治對話是阿富汗實現民族和解和持久和平的根本辦法，將繼續支持「阿人主導、阿人所有」原則，支持阿富汗和平和解進程，支持阿富汗早日和平重建。

他稱中方樂見阿富汗政府和國內各派近期德黑蘭會談取得積極共識，希望和談雙方以阿富汗人民利益為重，通過談判早日達成政治解決方案。中方將一如既往為此發揮建設性作用。

阿富汗總統甘尼表示，中國成功應對新冠肺炎疫情，並率先實現經濟增長，這對世界各國都是重大利好。阿方感謝中方為阿方抗擊疫情提供寶貴支持，希望同中方繼續推進互聯互通等領域合作。阿富汗政府致力於政治解決當前危機，實現阿富汗持久和平。中方一直是維護地區安全穩定的重要積極力量，期待中方繼續為推動政治解決阿富汗問題發揮重要作用。

阿富汗 疫情 中國

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