9中國工程師喪命 巴基斯坦巴士爆炸案定調恐襲

巴基斯坦巴士爆炸案中的受傷者。(美聯社)

巴基斯坦開普省14日發生巴士爆炸造成9名中國 工程人員死亡，中國總理李克強 昨天與巴基斯坦總理康恩通電話，雙方首次定調此事件為「恐怖主義襲擊」；李克強要求巴方務必將恐襲兇手繩之以法。專家分析，美國 自阿富汗撤軍後，巴、阿邊境暴力活動迅速上升，且至今無人承認犯下此案，很不尋常，不排除有第三方勢力介入。

環球網報導，當地時間14日上午，中方企業承建的開普省達蘇水電站項目出勤班車在赴施工現場途中爆炸，造成9名中方人員遇難，28名中國公民受傷。此事究竟是意外還是恐怖主義襲擊，消息多次反轉，直到昨天中巴兩國總理通話，雙方首次共同明確該事件的性質為「恐怖主義襲擊」。

康恩在電話上，承諾將全力救治傷員，同時為中方人員和機構加強保安措施，並強調不允許任何敵對勢力破壞「鐵桿兄弟般」的巴中關係。 李克強則說，中方工作組已抵巴國，希望巴方動用一切必要手段，認真、負責、準確查明真相，務必將恐襲兇手繩之以法。

環球網引述清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，開普省是巴基斯坦神學士活躍的大本營，此次犯案手法非常類似於神學士的一貫做法。此前神學士的活動一度在巴政府和軍隊的打擊下有所沉寂，但美國自阿富汗撤軍後，又從蟄伏變為活躍。

事件涉及的達蘇水電站項目由中國葛洲壩集團承建，是巴基斯坦技術難度最大的項目之一。中國現代國際關係研究院南亞所副所長王世達表示，這兩年以來，針對中國目標的襲擊有增多的趨勢，主要是神學士、俾路支分離主義等勢力企圖拖延中巴經濟走廊進展，「東伊運」也是被懷疑的對象。

值得注意的是，尚未有任何組織和個人宣布對這起恐襲負責。錢峰認為，襲擊無人「認領」的情況比較奇怪，說明或許不是單純的恐怖組織襲擊這麼簡單，不排除第三方勢力介入。

近年，巴基斯坦境內發生過多起針對中國項目或人員的襲擊事件。今年4月，神學士承認犯下俾路支省首府奎達一家豪華酒店停車場汽車炸彈爆炸致5死12傷事件，中國駐巴基斯坦大使農融帶隊的中國代表團正下榻酒店，因外出未受波及。2018年，兩名中國公民在卡拉奇遇槍擊；同年11月，中國駐卡拉奇總領館遭恐襲。