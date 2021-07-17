7部門進駐滴滴 嚴審網路安全 監管陣仗前所未見

滴滴出行遭中國七部門聯合進駐調查。（路透）

滴滴出行 赴美上市後引發的數據跨海監管風暴擴大，中國 國家網信辦16日會同公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局和市場監管總局共七部門聯合進駐滴滴，展開網路安全審查，大陣仗前所未見。

滴滴引發網路安全審查爭議的是「打包」收集個人信息，消費者只要同意使用滴滴，滴滴就獲取個人信息包括手機號、用戶密碼、身分證號、面部識別特徵、錄音錄像、銀行卡號、IP地址，常用地址等。掌握了相關所有的信息，然後進行數據價值的最大化開發。被形容是「你在什麼時間段去了什麼地方做了什麼，滴滴比你的家人還要清楚。」

國家網信辦會同公安部等部門聯合進駐滴滴出行科技有限公司，展開網絡安全審查。 （美聯社）

網信中國報導，據「網絡安全審查辦法」，網絡安全審查辦公室認為需要開展網絡安全審查的，應當自向經營者發出書面通知之日起30個工作日內完成初步審查，包括形成審查建議、審查結論。並向網絡安全審查工作機制成員單位、關鍵信息基礎設施保護工作相關部門徵求意見；如果情況複雜，可以延長15個工作日。

滴滴出行6月30日在美股首次公開募股（IPO），籌資約44億美元，成為阿里巴巴集團2014年赴美上市以來，規模最大的中資企業IPO案。

中國國家網信辦隨後於7月2日宣布，為防範「國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益」，對「滴滴出行」實施網路安全審查，期間停止新用戶註冊。

7月4日，國家網信辦稱，根據舉報，經檢測核實，滴滴出行App 存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題。網信辦通知應用商店下架滴滴出行App，要求滴滴認真整改，保障廣大用戶個人資訊安全。

7月9日，國家網信辦通知再次應用商店下架「滴滴企業版」等25款App。

滴滴被查後，大陸官方表態，認定掌握大量用戶數據的網路平台業者在海外上市會有安全疑慮。

國家網信辦10日公布「網絡安全審查辦法」修訂草案，明確要求掌握超過100萬用戶個資的企業赴國外上市，須申報審查。

在滴滴之前，去年底遭反壟斷審查的阿里也曾被國家市場監管總局立案調查，調查組進駐審查，後來阿里被要求進行整改；而旗下螞蟻集團臨上市喊卡，去金融化後，至今IPO遙遙無期。

據多維新聞報導，從之前中國國家網信辦的通報以及緊急推出的修訂「網絡安全審查辦法」可以看出，滴滴在美國上市之前並未經過中國相關部門的網絡安全審查。但滴滴其絕大部門的市場份額都在中國大陸，因此滴滴所掌握的中國國民的個人隱私數據與國家地理信息狀況與使用情況，恐怕連中國官方都沒有探到虛實。

七部門聯合進駐，對滴滴來說似乎真正的風暴剛剛開始，不過對於剛剛上市的滴滴來說，在出行APP被全面下架的背景下久拖必然不能緩過危機，而這樣的積極接觸未嘗不是一種解脫。